Erich Wielander wurde die Ehrennadel in Gold sowie die Auszeichnung „Bester Freiwilliger 2021“ verliehen. Kurt Graf erhielt ebenfalls die Ehrennadel in Gold. Die ausgeschiedenen FF-Kommandanten Gerhard Höfenstock, Sigmund Laister und Leopold Zwölfer wurden mit der Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet. Im Bild: Bürgermeister Andreas Maringer, Erich Wielander, Kurt Graf, Leopold Zwölfer, Gerhard Höfenstock und Vize Walter Bröderbauer.

