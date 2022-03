Fledermäuse sind zu früh aus Winterschlaf erwacht

„Eine Fledermaus, die bei uns wohnt und aus dem Winterschlaf zu früh erwacht ist, musste ich wieder zu Bett bringen“, schreibt sie an die Redaktion. „Scheinbar ist sie an einer Türe gehangen und von dort herunter gefallen, denn ich habe sie im Stadl am Boden gefunden.“

Nachdem Adelheid Kamin die Fledermaus fotografiert hatte, legte sie diese ins warme Heu. „Ich hoffe, sie schläft weiter und wacht erst mit den anderen gemeinsam wieder auf“, so die Lebensretterin.

