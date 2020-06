Nachdem das Lagosol mit 1. November 2019 nach Langschlag übersiedelt war, musste von der Gemeinde für die Gaststätte beim Frauenwieserteich ein neuer Pächter gefunden werden.

Die Suche gestaltete sich langwierig und schwierig wie Bürgermeister Andreas Maringer im Gespräch mit der NÖN erzählt. Er betont die Wichtigkeit einer Gaststätte für dieses beliebte Erholungsgebiet. Das Areal Frauenwieserteich gilt als Geheimtipp unter Badegästen und Fischern sowie unter den Langläufern im Winter. Der Bürgermeister gibt auch seiner Freude Ausdruck, mit Georg Traxler einen jungen, ambitionierten Mann gefunden zu haben, der die Gaststätte unter dem Namen „Gasthaus Horizon“ am 1.Juni wieder eröffnete.

Inspiration kam beim Sonnenuntergang

Georg Traxler erlernte den Beruf des Gastronomiefachmannes im renommierten Landgasthof Waldviertler Hof-Familie Mayerhofer in Langschlag. Anschließend arbeitete er im Gasthof und Fleischerei Hubert Hirsch in Gross Gerungs, ehe er sich zur Selbständigkeit entschloss. Auf die Frage, wie er auf den Namen „Horizon“ kam, erzählte er, dass er abends vor dem Lokal saß und den Untergang der Sonne am Horizont genoß, da war für ihn klar, er nennt sein Gasthaus „Horizon“ (zu deutsch Horizont).

Beleuchtung und Fernseher neu dazugekommen

Die Gemeinde hat den Wintergarten des Lokals neu und einladend gestaltet. Georg Traxler hat es unter anderem mit neuen Beleuchtungskörper und einem Fernseher ausgestattet.

Tischanzahl vorläufig verringert

Aufgrund der Pandemiebestimmungen musste er vorläufig drei Tische aus dem Lokal entfernen, sodass derzeit im Lokal nur fünf Tische für Gäste zur Verfügung stehen. Bei Schönwetter kann auch die Terrasse genutzt werden, wo weitere sechs Tische Platz finden.

Georg Traxler hat anfangs sieben Tage pro Woche von 9 bis 22 Uhr geöffnet und bietet neben Getränken, Kleinigkeiten (Toast, Würstel, belegte Brote, etc.) zum Essen an. In weiterer Folge wird er dann Menüs anbieten und saisonale Schwerpunkte (Wild-, Fischwochen, usw.) setzen. Wie er im Gespräch mit der NÖN betont, hat es für ihn höchste Priorität, Produkte aus der Region zu beziehen. Außerdem ist ihm die Zufriedenheit seiner Gäste wichtig, daher wird er sie ersuchen, ihm ein Feedback zu geben.