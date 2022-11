Gemeinsames Jubiläum: 25 Jahre als Priester

Zwei Priester haben Grund zu feiern. Andreas Bühringer und Cyriacus Onyenucheya von der Pfarre Langschlag können auf stolze 25 Jahre als Priester zurückblicken. Zufälligerweise trennen die Priesterweihen der beiden nur wenige Wochen. Bühringer wurde am 29. Juni 1997 im St. Pöltner Dom zum Priester geweiht. Onyenucheya erfuhr dieselbe Ehre am 13. September 1997 durch Bischof Ilnu in der Stadt Ikot Ekpene in Nigeria. Grund genug, den Werdegang der beiden etwas näher zu beleuchten.

Andreas Bühringer studierte Philosophie und Theologie im Priesterseminar St. Pölten. Nach der Priesterweihe war er als Kaplan in Steinakirchen/Forst und St. Valentin tätig. Seit 2003 ist er nun Pfarrmoderator in Langschlag und seit 2005 auch Pfarrer. Seit 2014 leitet Bühringer den Pfarrverband von gleich sechs Pfarren (Arbesbach, Altmelon, Griesbach, Groß Gerungs, Langschlag und Oberkirchen). Seit 2019 heißt der Pfarrverband St. Franziskus im Waldviertel, mittlerweile ohne Groß Gerungs.

Zu eben jenem stieß im selben Jahr auch Cyriacus Onyenucheya. Er kommt aus Südost-Nigeria und ist seit 2014 in Österreich tätig. Als Kaplan war er in Pottenbrunn und Ratzendorf sowie im Pfarrverband Geresdorf-Prinzendorf, Hafnerbach und Haunoldstein tätig.

Er studierte Philosophie und Theologie im Priesterseminar Ikot Ekpene und arbeitete anschließend bis 2004 als Lehrer im Kleinen Priesterseminar in Okigwe. Von 2004 bis 2014 betreute er als Pfarrer verschiedene Gemeinden in seinem Heimatland. Von 2008 bis 2011 studierte er noch Geschichte und Diplomatie.

