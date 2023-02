Eislauf-Vergnügen war sehr kurz

Werbung

Die Möglichkeiten zum Eislaugen sind selbst im „kalten Waldviertel“ mittlerweile selten geworden. Wenn nicht gerade eine Kunsteisbahn, wie jene in Zwettl, in der Nähe ist, müssen schließlich alle Witterungsbedingungen zusammenspielen. Aufgrund der besonders kalten Temperaturen herrschten vergangene Woche perfekte Bedingungen im Waldviertler Hochland, sodass sowohl Langschlag als auch Groß Gerungs ihre Eislaufplätze reaktivieren konnten.

„Es waren die perfekten Bedingungen zum Eislaufen“, berichtet Stockschützen-Obmann Horst Wiesmayer – mit Betonung auf „waren“. Der Schwank in die Plusgrade Angang der Woche waren der schnelle Todesstoß fürs Eislaufvergnügen. „Es muss mindest -6 Grad in der Nacht haben, dass wir überhaupt Eis machen können. Tagsüber sollte es auch stabil sein und nicht weit in den Plusbereich gehen“, erklärt Wiesmayer.

Von Dienstag bis Sonntag habe man dafür die besten Bedingungen gehabt. Wie der Wettergott so spielt, war es allerdings nur ein kurzes Vergnügen, denn am Montag schwamm der Platz schon wieder im Wasser.

Zum ersten und letzten Mal heuer in Betrieb?

Zuvor nutzten allerdings noch zahlreiche Besucher das kurze Zeitfenster. Etwas 40 bis 60 Eisläufer waren täglich am Platz unterwegs. „Die Leute kommen sogar aus den Nachbargemeinden wie Groß Gerungs und Bad Großpertholz“, berichtet Wiesmayer. Nach einer kurzen Phase im Dezember war es im heurigen Jahr das erste Mal, dass der Eislaufplatz in Betrieb war. Mit den immer milderen Wintern wird das Eislaufen immer schwieriger. Auch der Eislaufplatz in Groß Gerungs war vergangene Woche zum ersten Mal in diesem Winter geöffnet. Aber auch hier war schnell wieder Schluss, nachdem der Platz mit den Plusgraden dahingeschmolzen ist.

