Die Firma Rentenberger aus Langschlag verabschiedete im Rahmen einer Feier ihren langjährigen, treuen Mitarbeiter Helmut Eder nach 45 Jahren in den Ruhestand.

Helmut Eder erzählt im Gespräch mit der NÖN: „Ich begann nach dem Poly eine Lehre bei der Firma Josef Rentenberger in Langschlag. Eigentlich wollte ich Installateur werden, doch der Chef meinte, ich soll eine Elektrikerlehre beginnen, da ich sowieso alles machen muss.“

Zu dieser Zeit fielen hauptsächlich Sanierungsarbeiten in alten Häusern aus Steinmauern an. Schremmhämmer gab es sehr wenige in der Firma, und die waren nur für die Gesellen. „Wir Lehrbuben mussten mit Stemmeisen arbeiten, und anfangs war die Treffsicherheit bei uns nicht sehr groß und wir trafen des Öfteren die Hand statt das Stemmeisen, was sehr schmerzhaft war. Da hieß es die Zähne zusammenbeißen und durchhalten“, erinnert sich Helmut Eder.

Nach dreieinhalb Jahren Lehrzeit, in der er überall mitanpacken musste, absolvierte Eder die Gesellenprüfung. Anschließend ging es für ihn zum Bundesheer.

„Nach dem Heer hatte ich das Glück, dass es einen wirtschaftlichen Aufschwung gab und der Betrieb mehr Leute brauchte. So konnte ich wieder in die alte Firma eintreten und musste Langschlag nicht verlassen.“ Anfang der 90er-Jahre übernahm dann Sohn Franz Rentenberger die Firma.

Weiterbildung war selbstverständlich

Weiterbildung war für Helmut Eder selbstverständlich, da es immer wieder neue Techniken gab, die man sich aneignen musste. „Denn im Laufe der Jahre haben sich die Installationssysteme ständig verändert, und die Arbeit wurde dadurch etwas leichter. Man verwendete keine Eisenrohre mehr, daher fiel das Gewindeschneiden weg, und auch die Werkzeuge wurden leichter. So ist zum Beispiel jetzt die computergestützte Regeltechnik von Heizungssystemen aktuell.“

Nach 45 arbeitsreichen Jahren genieße Eder jetzt seine Pension im Kreise seiner Lieben.