Astrid Unger, die Kapellmeisterin der Musikkapelle Langschlag, erzählt im Gespräch mit der NÖN wie es zum „Musikerball-To-Go“, dem ganz persönlichen Musikerball der Musikkapelle Langschlag, kam.

„Normalerweise wären wir am Ostersonntag mit unserem Musikerball in die blasmusikalische Hauptsaison gestartet“, erwähnt Unger. Sie befindet sich aber seit Oktober 2020 im Blasmusik-Lockdown. „Je länger der Probenbetrieb stillsteht, desto größer wird die Sorge, wie es nach Corona weitergehen wird, wenn sich der ‚Schlendrian‘ einschleicht, das Instrument im Koffer bleibt und es zur Gewohnheit wird, sich am Freitagabend statt dem Proben anderen Beschäftigungen zu widmen.“

Alles drin im Musikerball-Sackerl

Es sei eine große Herausforderung, die Musiker weiterhin zu motivieren, die Gemeinschaft in den Vordergrund zu rücken und auch, trotz der schwierigen Situation, die Jugendwerbung nicht aus den Augen zu verlieren. Kreativität sei gefragt, um so manche Dinge etwas anders zu gestalten. „Deshalb feierten wir unseren diesjährigen Musikerball, jeder für sich, aber trotzdem irgendwie gemeinsam“, sagt die Kapellmeisterin.

Dafür wurde jeder Musiker und jede Marketenderin mit einem Musikerball-Sackerl ausgestattet. Alles, was für einen Ballabend im Wohnzimmer gebraucht wird, war dabei. Vom Willkommenstrunk, über die Damenspende bis hin zur Eintrittskarte mit Losnummer. „Der Höhepunkt war sicherlich unsere Musiker-Tombola via Zoom-Meeting, bei der mit ein bisschen Glück tolle Preise warteten“, meint Unger.