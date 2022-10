Projektmarathon nachgeholt: Aufgabe gemeistert

Die Landjugend Langschlag holte am Wochenende den Projektmarathon nach. Der Obmann der Landjugend, Michael Maringer, präsentierte dann am Sonntag beim Frauenwieserteich das Ergebnis der Aufgabe, die man bekommen hatte.

Die Landjugend fertige in etwas mehr als 42 Stunden zwei Liegen und eine Hollywoodschaukel aus Holz an, welche den Besuchern und Badegästen am Frauenwieserteich ab sofort zur Verfügung stehen. Interessantes Detail am Rande: Die Höhe und Neigung der Schaukel ist verstellbar. Außerdem zeigten die Jugendlichen auch Herz für die Radfahrer und installierten einige Fahrradständer.

Michael Maringer erläuerte, wie diese Arbeiten ausgeführt wurden. Bürgermeister Andreas Maringer und Nationalratsabgeordneter Lukas Brandweiner bedankten sich bei der Landjugend für diese tolle Leistung. Besucher testeten sogleich Schaukel und Liegen und waren von der Form begeistert. Außerdem kann man von der Schaukel aus den Blick über den Teich bis Dreihöf schweifen lassen. Ein gelungenes Projekt, das noch vielen Menschen Freude bereiten wird.

