Speiseöl-Topf entzündete sich: Wirt erlitt Brandwunden .

Beim Hantieren mit einem mit Speiseöl gefüllten Topf in der Küche eines Gastronomiebetriebes hat ein Wirt aus Langschlag im Waldviertel am Samstag teils schwere Brandwunden an Händen und Beinen erlitten.