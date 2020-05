Emile Kamin war zum Kriegsende 31 Jahre alt. In ihrer Kindheit und auch später mit ihrem Sohn verbrachte sie ihre Urlaube bei Bauern im Langschlägerwald.

Sie schrieb ihre Episoden aus der Nachkriegszeit auf. So kam es damals zu regelrechten „Hamsterkäufen“. Eines Tages band sich Kamin Mehl in einem Sack um den Bauch, um es so Richtung Wien zu schmuggeln. Der Sack ging auf: „In Purkersdorf war ich nur mehr im vierten Monat schwanger, als wir in Wien landeten, hatte ich bereits entbunden“, steht in den Tagebüchern. Auch beim Tauschen musste man erfinderisch sein: „Man trug alles, was entbehrlich war, zum Tauschen aufs Land. Vom Klavier bis zum Ehering musste alles herhalten.“

Musik rettete den Ausweis

Ein Aufeinandertreffen mit einem russischen Soldaten ging beinahe schief. So war Kamin mittels Straßenbahn von der russischen Zone in die amerikanische unterwegs. Beim letzten Stück, dass sie zu Fuß absolvierte, stand plötzlich ein Russe vor ihr. Er kontrollierte die Ausweise der Reisegruppe. Dabei steckte er sie ein und wollte sie nicht mehr herausrücken.

Kamin griff in ihre Tasche, holte ihre Mundharmonika hervor und begann, ein russisches Volkslied zu spielen. Plötzlich fing der Soldat zu singen an. Am Ende rückte er die Ausweise wieder raus. Kamin bilanzierte: „Ein Mensch, der die Sprache der Musik versteht, kann nicht schlecht sein.“

