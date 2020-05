Der Waidhofner fuht am 1. Mai gegen 18 Uhr von Langschlag nach Stierberg. Laut Polizei kam er In einer Walddurchfahrt kurz vor Stierberg in einer starken Rechtskurve bei der Bergabfahrt mit den Rädern auf eine kleine Menge Steuriesel.

Dabei brach das wodurch das Hinterrad aus, das Motorrad schleuderte und kam zu Sturz. Durch den Sturz erlitt der 40-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde nach der Erstversorgung durch die Rettungssanitäter des Samariterbundes Groß Gerungs in das Landesklinikum Zwettl zur Untersuchung eingeliefert.

Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden. Ein durchgeführter Alkovortest verlief negativ.