Meteorologe Rainer Kaltenberger, der sich als Mitarbeiter der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik auf Extremereignisse spezialisiert hat, als Gerichtssachverständiger tätig ist und Wurzeln im Bezirk Zwettl hat, hat den Sturm, bei dem am 25. Juli im Raum Großotten und Sitzmanns rund 20 Hektar Wald vernichtet worden sind (die NÖN berichtete), wissenschaftlich analysiert.

Windspitzen bis zu 220 km/h. Laut Kaltenberger, der jetzt die beim Lokalaugenschein in Großotten erhobenen Daten analysiert hat, sei die Schadensspur rund 2,5 Kilometer lang und bis etwa 500 Meter breit gewesen. In den am stärksten betroffenen und von Fichten dominierten Waldbereichen wurden bis zu 100 Prozent der Bäume entwurzelt oder geknickt.

„Das Schadensausmaß lässt auf Windspitzen in Orkanstärke, zumindest im Bereich von 120 bis 180 km/h, schließen, lokal können auch Windspitzen bis etwa 220 km/h nicht ausgeschlossen werden. Der Großteil der Schäden lässt sich durch einen Fallwind extremer Ausprägung erklären, ausgelöst durch eine Kombination aus intensiven Niederschlägen und dem Herabtransport des starken Höhenwindes im Gewitter“, erklärt der Meteorologe. „Die Mitbeteiligung eines Tornados, also eine bis in die Gewitterwolke hinaufreichende Windhose, lässt sich jedoch nicht ausschließen.“

Der 33-Jährige war auch nach dem verheerenden Tornado am 24. Juni in Tschechien täglich bei Nachrichtensendungen im Fernsehen und Radio zu Gast.

Eltern stammen aus Bezirk Zwettl. Der Wiener ist mit dem Waldviertel eng verbunden, seine Eltern stammen aus Etzen bzw. Langschlag, und hier gibt es viele Verwandte, die Rainer Kaltenberger immer wieder gerne besucht.

Dass er einmal mit dem Wetter zu tun haben wird, das wusste er sehr früh. „Schon als Achtjähriger hat mich das Wetter sehr interessiert. Durch die Arbeit meines Vaters, der an der Universität für Bodenkultur eine große Versuchsfläche für Obstbäume betreut hat, war das Thema Wetter natürlich auch in der Familie immer präsent“, erzählt Kaltenberger, der als Zwölfjähriger seine Studienrichtung mit Meteorologie fixiert und als Jugendlicher die dazugehörige Fachliteratur verschlungen hat. „Die komplizierten Formeln darin habe ich damals noch nicht verstanden, aber die Texte dazwischen schon.“

Das hat sich aber sehr bald geändert. „Das Studium ist sehr Physik-lastig, das störte mich nicht, auch nicht, dass es im ersten Semester 17 Mathematikstunden pro Woche gegeben hat – deswegen haben auch einige das Studium aufgegeben“, erklärt Kaltenberger, der in dieser Zeit unter anderem auch als Studentenvertreter gewirkt hat. „Man kommt aber dann schon zum Wetter, und das war echt spannend, denn wir haben Exkursionen in der ganzen Welt unternommen“, lacht der Meteorologe, der 2013 sein Studium abschließen konnte und sofort eine Anstellung bei der ZAMG erhalten hat.

Wettervorhersagen im Schichtdienst. Sein Aufgabengebiet ist vielfältig, die Arbeit intensiv. So fungiert er als Gutachter für Extrem-Ereignisse und erstellt Expertisen für Gerichte, Staatsanwaltschaften und Versicherungen – meist zum Beispiel im Hinblick zu Haftungsfragen nach Unwetterschäden.

Er ist auch für die monatlichen Wetterrückblicke zuständig. „Im Schichtdienst bin ich aber auch für die Wettervorhersagen tätig. Wir schreiben Prognosetexte und erstellen die Wetterwarnungen, die vom Innenministerium bis zu den Landeswarnzentralen weitergegeben werden. Wird das Wetter extrem, dann stehen wir beratend der EU, dem Bund, und den Ländern, Einsatzorganisationen und Privatkunden zur Seite“, erklärt der „Wetterfrosch“. Daneben ist Kaltenberger bei internationalen Projekten sehr aktiv involviert. „Über die Weltbank und die UNO unterstützen wir unter anderem in Afrika und Südostasien Wetterdienste vor Ort, um die Bevölkerung rechtzeitig vor Unwetter warnen können“, erklärt Kaltenberger. Derzeit laufe ein großes Projekt in Myanmar, es wird ein Unwetterwarnsystem aufgebaut. „2008 sind bei einem Wirbelsturm in einer Nacht um die 80.000 Menschen gestorben. Der Wasserstand im Irrawaddy-Flussdelta stieg um zehn Meter. Damit so etwas nicht wieder passiert, arbeiten alle intensiv zusammen, trotz der politisch angespannten Lage.“

Anfang Oktober übernimmt Kaltenberger ein europäisches Projekt, bei dem die offiziellen Wetter- und Hochwasserwarnungen von 37 Ländern gebündelt werden und über die Webseite meteoalarm.org sowohl der Öffentlichkeit als auch App-Entwicklern harmonisiert und mit „Farbampel“ zur Verfügung gestellt werden. „Zu jeder Stufe werden auch die zu erwartenden Auswirkungen beschrieben“, erklärt Kaltenberger.

Statt Landregen punktueller Starkregen . Und diese Extremereignisse werden laut Kaltenberger immer häufiger, dieser Trend in Folge des Klimawandels werde sich fortsetzen.

„Im Waldviertel gibt es seit Jahren tendenziell weniger leichten bis mäßigen, flächigen Regen, dafür kommt es häufiger zu punktuellem Starkregen. Die steigende Lufttemperatur, mehr heiße Tage und vermehrte Sonnenstunden verstärken die landwirtschaftlichen Dürreperioden. Die Winter werden milder, es verringern sich die Schneedeckentage und auch die gerade im Waldviertel bekannten tiefen Temperaturen mit minus 20 Grad und weniger sind selten geworden“, erklärt der Wetterexperte.

All diese Komponenten wirken sich auf die Vegetation aus. Die Wälder, speziell die Fichten, leiden. „Auch die Weinbauern in der Wachau und im Weinviertel machen sich Sorgen um ihre trockenen Weinsorten. Wird es wärmer, dann wird zum Beispiel der Grüne Veltliner süßer. Das will aber niemand.“

Klimaschutz und -anpassung. Rainer Kaltenberger hält auch immer wieder Vorträge über diese Klimaveränderungen: „Natürlich braucht es Maßnahmen gegen die Klimaerwärmung. Es ist aber auch wichtig, dass man sich an den Klimawandel anpasst, denn auch mit noch so großen Anstrengungen gibt es kein Zurück mehr.“ Die Meteorologen können genaue Informationen geben, wie sich das Klima in den Gemeinden oder Regionen verändert hat. Diese Unterstützung bieten Kaltenberger und seine Kollegen jetzt vermehrt den Klimawandelanpassungs-Modellregionen (KLAR) an, wie die KLAR-Regionen Lainsitztal oder Nord im Bezirk Gmünd oder Waldviertler Kernland im Bezirk Zwettl.

Das aktuelle Wetter, das alles andere als sommerlich ist, soll sich laut Kaltenberger auch ändern: „Ab September dürfte sich eine stabilere Wetterphase einstellen.“