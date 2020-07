Arbeitslos? Das trifft derzeit hunderte Personen im Waldviertel. Die Jobsuche gestaltet sich gerade für ehemalige Mitarbeiter in der Gastronomie, im Tourismus, Handel, Bau und Produktion schwierig. Das Wiener Unternehmen „Firstbird“ bietet nun mit der Plattform „WorkHero“ ein besonderes Service, das Arbeitssuchende bei ihrer nächsten Bewerbung unterstützen soll. Im Team von „Firstbird“ ist die Langschlägerin Silke Hackl-Hörmann.

Mit dieser Plattform können Arbeitssuchende Referenzen von ehemaligen Kollegen und Vorgesetzten einholen und damit die Geschichte hinter dem Lebenslauf erzählen. „Ein Lebenslauf lässt oft viele Leistungen und Erfolge im Verborgenen. Mit WorkHero können Arbeitssuchende durch vertrauenswürdige Empfehlungen zeigen, was wirklich in ihnen steckt und ihre nächste Bewerbung auf die Überholspur bringen“, erklärt Silke Hackl-Hörmann.

Kunden wie Telekom und McDonald‘s

Hinter „WorkHero“ steht das Gründerteam von Firstbird, das Unternehmen dabei hilft, offene Stellen schneller und kostengünstiger mit passenden Kandidaten zu besetzen

. „Weltweit setzen führende Unternehmen wie McDonald’s, die Deutsche Telekom oder die Uniklinik Köln auf Firstbird“, sagt CEO und Initiator Arnim Wahls, der mit seinem Team nun auch um die 500.000 Österreicher aus der Arbeitslosigkeit helfen will.

Wie soll das funktionieren? Bei Verkäufern, Rezeptionisten oder Kellnern rückt der Lebenslauf oft in den Hintergrund. Stattdessen spielen persönliches Auftreten und positive Referenzen eine zentrale Rolle, um Vertrauen im Einstellungsprozess aufzubauen. Die Hemmschwelle, nach einer Referenz zu fragen, sei oft recht groß. „Viele Mitarbeiter machen das deshalb erst gar nicht - was sehr schade ist, denn gerade in Branchen, wo der Lebenslauf nicht unbedingt im Fokus steht, ist das Feedback ehemaliger Kollegen oder Vorgesetzter sehr wertvoll“, erklärt die Langschlägerin Hackl-Hörmann.

„WorkHero eignet sich perfekt, Mitarbeitern, die man nicht mehr halten kann, doch noch etwas Gutes mitzugeben.“ - Silke Hackl-Hörmann

WorkHero trage dazu bei, diese Hemmschwelle zu beseitigen. „WorkHero eignet sich perfekt, um den Mitarbeitern, die immer tolle Arbeit geleistet haben und die man schweren Herzens nicht mehr halten kann, doch noch etwas Gutes mitzugeben“, ist die Langschlägerin überzeugt, die neben ihrem Studium im Gastronomie Bereich und als Barista gearbeitet hat und somit persönliche Erfahrungen in diesem Bereich sammeln konnte.

Seit 2016 arbeitet sie bei Firstbird. „Aktuell leite ich dort die Customer Engagement Abteilung. In dieser Funktion betreue ich gemeinsam mit meinem Team unsere Key Accounts und stelle sicher, dass unsere Kunden langfristig und gewinnbringend mit Firstbird arbeiten.“

Hackl-Hörmann plant Rückkehr in die Heimat

Derzeit lebt Hackl-Hörmann mit ihrem Mann noch in Wien. „In ein paar Jahren werden wir aber in meine Heimat Gemeinde Langschlag zurückkehren und ich bin unglaublich dankbar, dass ich somit den Spagat zwischen digitaler Berufswelt und Natur pur unter einen Hut bekomme. Ich arbeite nämlich mit voller Überzeugung bei Firstbird, weil es am Ende des Tages immer darum geht, die Menschen zusammenzuführen. Es macht mich stolz, dass wir nun versuchen, der Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken und den Betroffenen mit der Initiative „WorkHero“ unter die Arme zu greifen.