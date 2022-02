PCR-Test ging verloren: Kein Ergebnis abgeliefert

Als Kathrin Anderl den QR-Code zu ihrem am Vortag durchgeführten behördlichen PCR-Test, den ein mobiles Testteam abgenommen hatte, abrufen wollte, erhielt sie die Meldung „Zum mobilen Test gibt es keinen Eintrag“ auf ihrem Handy. Das war bereits Anfang Februar, und bis heute kam kein Ergebnis. So etwas hatte sie sofort vermutet, und deshalb habe sie noch letzte Woche mehrmals während ihrer Krankheit bei der Bezirkshauptmannschaft in Zwettl angerufen, denn ein Testergebnis sei für sie von Bedeutung.

Anderl, zweifach geimpft und kurz vor dem Booster-Stich, würde gerne sicher gehen, ob sie an Corona erkrankt ist — so wie ihr Kindergartenkind. Sie hatte eindeutige Symptome und an drei aufeinanderfolgenden Tagen positive Heim-Tests. „Ich wollte den behördlichen PCR-Test wiederholen, solange ich noch krank bin“, erzählt sie, denn sie wollte den Genesen-Status „amtlich“ . „Doch eine Wiederholung des PCR-Tests durch die Behörde ging nicht, es war nicht möglich mit ihnen zu reden,“ so Anderl.

Heute ist Kathrin Anderl wieder gesund, hat aber kein Testergebnis und folglich auch keinen Genesungs-Status.

Bezirkshauptmann Michael Widermann: „Wir sind davon abhängig, dass man uns ein Testergebnis abliefert, um einen Bescheid auszustellen. Bei den Millionen Tests, die durchgeführt werden, können Fehler passieren.“

Aus dem Sanitätsstab des Landes NÖ heißt es: „Eine neuerliche Testung wäre grundsätzlich möglich gewesen. Den konkreten Grund, dass diese in jenem Fall nicht durchgeführt werden konnte, kann leider nur die mit dem Fall betraute zuständige Bezirkshauptmannschaft erläutern.“

