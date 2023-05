Kindertraum in Langschlag: Selbst Hand anlegen bei Kinderfeuerwehr

Die erste Veranstaltung der vier Feuerwehren der Gemeinde Langschlag im Rahmen der Aktion „Kinderfeuerwehr“ fand am Freitag, 19. Mai in Langschlag statt. Das Interesse war sehr groß und rund 50 Kinder nahmen, teils begleitet von ihren Eltern, an der Veranstaltung teil.

Unter der Leitung des Kommandanten Mario Eder wurde ein Parcour mit 5 Stationen für die Kids aufgebaut: Hindernislauf, eine Spritzwand, Jenga (Geschicklichkeitsspiel mit Spreitzer und Schere), Löschangriff und Christbaumbrände. Nach Beendigung des Parcours gab es für die Kinder Freigetränke. Zum Abschluss hatten die Kids noch die Möglichkeit mit den Einsatzfahrzeugen (HLF, RLF) mitzufahren, das sie reichlich mit großer Begeisterung nutzten.

Eine gelungene Veranstaltung, bei der die Kids spielerisch mit der Arbeit der Feuerwehr vertraut gemacht wurden und sie selbst Hand anlegen durften.

Leonie Köberl, Florian und Andreas Huber, Julia Baumgartner, Jasmin Hietler, Maria Pichler, Dominik Köberl, Lukas Laister, Markus Laister, Johanna Pichler und Franz Laister bei der Jenga-Station. Foto: Adelheid Kamin

