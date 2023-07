Musiker begeistern beim Dämmerschoppen am Zwettler Dreifaltigkeitsplat

Der Musikverein Carl Michael Ziehrer spielte am Samstag, 22. Juli ab 19 Uhr einen Dämmerschoppen am Dreifaltigkeitsplatz in Zwettl. Bei freiem Eintritt genossen die Besucher traditionelle Blasmusik, Polkas, Märsche und bewährte Melodien aus Musicals und Operetten. Auch das Wetter zeigte sich von der sonnigen Seite und die Musiker unter der Leitung von Kapellmeister Herbert Grulich beeindruckten mit ihrem Können an diesem lauen Sommerabend. Begrüßt wurden die Gäste von Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller, die sich über den guten Besuch freute und sie wünschte allen Anwesenden einen musikalischen Hörgenuss. Durch das Programm führte Claus Schierhuber und Werner Schwarzmann. Beim breiten Repertoire der dargebotenen Stücke war sicher für jeden Besucher etwas dabei.