Brauerei Zwettl erhöhte Getränkeausstoß 2021 auf 210.000 Hektoliter

Während der Gastronomieabsatz coronabedingt nur bei 55 Prozent des Jahres 2019 lag, konnte das Unternehmen laut Aussendung von Mittwoch im Lebensmittelhandel "überproportional zulegen". Umsatzzahlen werden nicht bekanntgegeben.

Als "herber Rückschlag" wurden die aufgrund der Pandemie mehr als 160 Schließtage in der Gastronomie bezeichnet. Die Bilanz der Brauerei falle in Anbetracht der Situation "beachtlich" aus, wurde mitgeteilt. Das Unternehmen beobachtete der Aussendung zufolge eine Verschiebung des Bierkonsums in die eigenen vier Wände.

"Wir mussten in unserer langjährigen Unternehmensgeschichte schon durch viele Höhen und Tiefen gehen - und jetzt eben durch das zweite Jahr in Folge mit Corona. Dennoch bleiben wir wie gewohnt optimistisch und richten den Blick in die Zukunft", zog Karl Schwarz, Geschäftsführer und Inhaber der Waldviertler Brauerei in Zwettl sowie der Bierwerkstatt Weitra, ein Jahresresümee.

Die 2003 von Zwettler übernommene Bierwerkstatt füllte im 700-Jahr-Jubiläum der Braustadt Weitra 15.900 Hektoliter Bier ab. Der Fassbier-Absatz blieb laut Aussendung nahezu auf Vorjahresniveau, bei Flaschenbier gab es ein Plus von mehr als 14 Prozent. Alkoholfreie Getränke verzeichneten mit 825.000 gefüllten Flaschen 16 Prozent Wachstum. Inklusive der in Lizenzabfüllung hergestellten Fruchtsaftlimonade Frucade betrug die Steigerung in diesem Segment mehr als 25 Prozent. Für heuer wurde ein neues Fruchtsaft-Erfrischungsgetränk mit Schwarzen Johannisbeeren angekündigt.

In der Abfüllung liegt der Fokus 2022 auf Mehrweg - Glasflaschen und Fässer. Derzeit beträgt der Anteil dieser Gebinde den Angaben zufolge 94 Prozent, bei den Weitraer Bieren nahezu 100 Prozent.

Die Zwettler Brauerei mit Sitz in Niederösterreich wird als Familienunternehmen in der fünften Generation geführt. Mehr als 120 Mitarbeiter werden beschäftigt.