Jubiläumsfest der Leader-Region in Yspertal war ein Erfolg

Am Freitag, 26. Mai , fand in der HLUW-Yspertal die große Feier, anlässlich des 20-jährigen Bestehens der „LEADER-Region Südliches Waldviertel-Nibelungengau“ statt. Das ganztägige Event begann bereits am Vormittag mit einem Regionsquiz, an dem rund 400 Schüler aus den Mitgliedsgemeinden der LEADER-Region teilnahmen.

Zahlreiche Aussteller und die Mitgliedsgemeinden der LEADER-Region präsentierten sich in der Turnhalle der HLUW. Ein Kinderprogramm mit Klettern, Bouldern, Bastelwerkstatt und einer Hüpfburg komplettierten das Angebot. Ein Publikumsmagnet waren die Vorträge von Zukunftsforscher Tristan Horx. Er referierte über die Bedürfnisse und Anschauungen der Generationen X,Y,und Z. Horx bestätigte auch den Trend, dass Menschen wieder vermehrt ihren Lebensmittelpunkt in ländlichen Regionen suchen.

Der eigentliche Festakt, an dem rund 250 Besucher teilnahmen, fand in der Aula der HLUW statt. Zahlreiche Ehrengäste wie Minister Norbert Totschnig, EU-Abgeordneter Alexander Bernhuber, die Abgeordneten Georg Strasser, Alois Schroll und Lukas Brandweiner sowie Silke Dammerer, Silvia Moser, Karl Moser und Bezirkshauptfrau Daniele Obleser. Die Blaulichtorganisationen wurden durch Thomas Heinreichsberger und Michael Fuchs, Kommandant der Melker Pioniere, vertreten.