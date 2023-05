Berührende Fotoausstellung von Menschen mit Down Syndrom in Roiten

„Die Idee war, Menschen mit Down Syndrom ins Bild zu rücken, weil man sie kaum sieht“, betonte Kathrin Jungwirth, Obfrau des gemeinnützigen Vereins „hands up for down“ zur Förderung von Menschen mit Down Syndrom im Waldviertel, als sie bei der Eröffnung der Fotoausstellung von Julian Haghofer die Besucher begrüßte. Und es waren gar nicht so wenige zum Dorfmuseum in Roiten gekommen, um bei dieser Vernissage dabei zu sein und die ausdrucksstarken Bilder, zu die so mancher Besucher eine persönliche Beziehung hat, zu sehen.

Fotograf Julian Haghofer nahm sich viel Zeit, um diese Menschen, die mit einem Extra-Chromosom auf die Welt gekommen sind, abzulichten - meist in ihrer gewohnten Umgebung. „Wir haben Julian bewusst ausgesucht“, betonte Jungwirth. Eigentlich war ein Fotokalender geplant, dann aber entschloss man sich zu dieser Ausstellung „Leben braucht Vielfalt“.

Nationalratsabgeordneter Lukas Brandweiner nahm trotz schwerer Knieverletzung die Eröffnung vor, gratulierte und freute sich, dass mit dieser Aktion Berührungsängste abgebaut werden. „Bei diesen Menschen gibt es so viel Herzlichkeit und Lebensfreude!“ Diese stellten sie tanzend unter Beweis, als die Austropartyband „SÖS“ unentgeltlich vor dem Museum aufspielte.

Für das nächste Projekt des Vereines, das „Cafe DOWNTOWN“ in Rappottenstein, wo zukünftig eine gastronomische Ausbildung für Mitarbeiter mit Down Syndrom ermöglicht werden soll, ist Reinhard Carda acht Wochen lang in acht Ländern 8000 Kilometer mit dem Fahrrad unterwegs, um Spenden zu sammeln. Er übermittelte Grüße und ist stolz darauf, Teil dieses Projektes zu sein.

