Fachschule Edelhof unterstützt Sozialmarkt in Zwettl

In den letzten Monaten ist die Nachfrage an Lebensmitteln in den Sozialmärkten in Niederösterreich deutlich gestiegen. Die Läden der

und anderer sozialer Einrichtungen verzeichnen einen immer größeren Andrang. Daher spendet die Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof Kartoffeln, Eier und Apfelsaft aus dem Schulbetrieb an den soma Sozialmarkt in Zwettl.

„Die Teuerung bei Energie und Lebensmitteln stellt für viele Menschen in diesem Land eine außergewöhnliche Belastung dar. Neben der Fachschule Edelhof liefern auch die Landwirtschaftlichen Fachschulen Langenlois, Hohenlehen, Hollabrunn, Gießhübl, Krems, Mistelbach, Pyhra, Obersiebenbrunn, Warth und Unterleiten Gemüse und Obst an naheliegende Sozialmärkte. Damit zeigen die Landwirtschaftsschulen soziale Verantwortung mit Vorbildwirkung“, erklärt Bildungs- und Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

„In Summe spenden wir 500 Kilo Kartoffeln, 500 Eier und 500 Liter Apfelsaft an den Sozialmarkt in Zwettl. Je nach Bedarf holen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Produkte bei uns ab“, informiert Direktorin Michaela Bauer-Windischhofer. „Uns ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler bei dieser sozialen Aktion eingebunden sind und mithelfen. Damit gehen wir als Landwirtschaftsschule mit gutem Beispiel voran“, erklärt Bauer-Windischhofer.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.