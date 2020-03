Die Kinderbetreuung, die seit 16. März nur bei bei Bedarf in den Schulen (bis 14-Jährige) und Kindergärten durchgeführt werden soll, ist kaum notwendig. Die Eltern haben sich, so der Rundruf in den Schulen, gut organisiert. Die Schulen sind (fast) leer.

Im Gymnasium Zwettl wurde am 16. März laut Direktor Wolfgang Steinbauer lediglich ein Kind betreut: „Das Notprogramm in der Schule, das mit einigen wenigen Lehrern bestritten werden soll, ist also kaum notwendig. Der Unterricht über das Internet läuft gut. Unser Administrator hat sehr viel Arbeit dafür investiert.“

„Das Notprogramm in der Schule, das mit einigen wenigen Lehrern bestritten werden soll, ist kaum notwendig.“ Wolfgang Steinbauer, Direktor Gymnasium Zwettl

Es wurden laut dem Direktor mittlerweile um die acht digitale Kanäle eingerichtet, es gibt Lernplattformen und alle 450 Eltern können mit einem Knopfdruck am Computer von der Schule aus aktuell informiert werden.

„Seitens der Eltern gibt es lediglich vereinzelt Anfragen. Am Montag haben sich noch einige die Schulsachen geholt. Ansonsten ist alles ruhig“, betont der Direktor, der gemeinsam mit wenigen Lehrern, die Bereitschaftsdienst haben, täglich in der Schule ist. Die anderen Lehrer, der Schulwart und das Reinigungspersonal sind zu Hause.

Die Handelsakademie Zwettl ist seit 16. März verwaist. „Wir haben unsere Schüler in der Vorwoche darauf vorbereitet. Der Unterricht läuft digital oder schriftlich, je nach Gegenstand. „Die Informationen waren anscheinend ausreichend, es gibt derzeit keine Anfragen von Eltern“, betont Schnabl, der gemeinsam mit der Sekretärin und dem Schulwart die „Stellung in der Schule hält.“

Wann die Zentralmatura starten kann, ist derzeit noch ungewiss. Eine Entscheidung dazu ist noch nicht getroffen. Bildungsminister Heinz-Faßmann gab am vergangenen Donnerstag bekannt, dass die Matura ein bisschen nach hinten verschoben werden solle. Entscheidend dabei sei die Entwicklung der Infektionsrate in den kommenden Wochen.

Schüler nur vereinzelt in den Schulen im Bezirk

Ebenso „schülerlos“ präsentiert sich die Polytechnische Schule in Griesbach. „Die Schüler wurden mit Arbeitsmaterial versorgt und es wurde eine Learning-App eingerichtet“, berichtet Direktorin Andrea Neuwirth im Gespräch mit der NÖN.

Ein einziges Kind kam am 16. März in die private Volksschule in Zwettl. „Unsere Lehrer sind vor Ort und sorgen dann für den Unterricht der Kinder, die zuhause betreut werden“, berichtete Direktorin Monika Goldnagl.

Online-Portale waren überlastet

Dass die Schüler am 16. März, dem ersten „Home-Learning-Tag“ sich fleißig von zu Hause aus ihren gestellten Aufgaben widmeten, zeigte bald Auswirkungen: Ausfälle bei den Plattformen Eduthek, Moodle, LMS.at und anderen machte ein Lernen unmöglich. Seitens des Unterrichtsministerium wurde auf der eigenen Homepage auf diese Verzögerungen hingewiesen. „Wir arbeiten intensiv daran“, gab es zu lesen.

In den Zwettler Kindergärten ist es seit 16. März sehr ruhig. Laut der zuständigen Stadtamtsmitarbeiterin Silvia Bauer nehmen diese Betreuung nur sehr wenige Kinder in Anspruch. „Die Zahl der Kinder, die in die Kindergärten kommen, ändert sich täglich. Die Betreuung bleibt natürlich weiterhin aufrecht“, meinte sie gegenüber der NÖN.

Als halböffentliche Bildungseinrichtung handelt die Volkshochschule Zwettl gemäß dem Appell seitens des Landes und verschiebt bis voraussichtlich Ostern alle Kurse. „Die Termine wurden bewusst nicht abgesagt, sondern nur verschoben“, sagt Monika Führer-Kolm im Gespräch mit NÖN. Franz Fischer, Leiter der Volkshochschule Zwettl, sei optimistisch, das alle Kurse zeitverzögert nachgeholt werden können.