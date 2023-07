Karriere mit Lehre im Lebens.Resort Ottenschlag

Am 4. Juli durfte Gregor Dunkl (Rastenfeld) sein Können als Koch unter Beweis stellen. Er absolvierte die Lehrabschlussprüfung in der Landesberufsschule Geras und hat diese mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden. Während der dreijährigen Lehrzeit wurde er von Küchenchef Franz Grünstäudl, den Ausbilderinnen Verena Bauer und Marion Baumgartner sowie dem gesamten Team im Küchenbereich bestens auf den Abschluss vorbereitet.

Aufgabe bei der Prüfung war die Erstellung und anschließende Zubereitung eines viergängigen Menüs. Rezept war dabei keines vorhanden, nur ein bestehender Warenkorb. Abschließend fand noch ein umfassendes Fachgespräch statt.

Lehrlingsausbildung auf höchstem Niveau

Das Lebens.Resort Ottenschlag investiert viel Zeit und Engagement in die Lehrlingsausbildung. Seit 2008 hat der Xundheitswelt-Betrieb bereits über 20 Lehrlinge erfolgreich ausgebildet. Die Lehrlingsausbildner kümmern sich während der Lehrzeit um ihre „Schützlinge“ und geben ihnen täglich neue Inputs für den Arbeitsalltag. Zusätzlich übermitteln die erfahrenen Fachkräfte ihr Wissen in Workshops und Schulungen an die Jugendlichen weiter. Die Lehrlinge lernen dabei nicht nur Fachliches, sondern auch den Umgang miteinander und mit dem Gast sowie Interessantes über Ernährung und über Gesundheit.