Für die Lehrer und Schüler der Neuen Mittelschule Rappottenstein heißt es diese Woche: Fernschauen. Der ORF besuchte die Schule am Freitag, um mehrere Sequenzen für die „ORF Freistunde“ zu filmen.

Die Ausschnitte sollen Mittwoch, Donnerstag und Freitag jeweils zwischen 10 und 11 Uhr in der Sendung gezeigt werden. Für die Lehrer war der Dreh etwas Neues, erzählt Direktorin Andrea Strohmayer: „Der Dreh war eine große Herausforderung, die Lehrerinnen standen zum ersten Mal vor der Kamera. Es war eine wertvolle Erfahrung, die wir unser Leben lang nicht vergessen werden.“

Das Schwerpunktthema war der „Wald“, der sich auch im Schwerpunkt der Schule widerspiegelt. So wurde etwa in der „Fehra-Klasse“, im Spechthaus der Schule sowie im Wald in der Nähe der Burg Rappottenstein gedreht. Fünfeinhalb Stunden dauerten die Arbeiten. „Wir sind schon alle sehr gespannt, wie die Filme geworden sind“, sagt Strohmayer. In den Clips werden die Fächer Naturwissenschaften, Mathematik sowie Deutsch und Bildnerische Erziehung behandelt, natürlich stets mit dem Kernthema Wald. Auch die Schüler haben etwas davon, dass ihre Schule im Fernsehen vorkommt: „Wir werden die Sequenzen in unseren Unterricht einbinden. Die Schüler können vor dem Fernsehen mitarbeiten“, sagt Strohmayer.