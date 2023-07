1. Platz für Betonbauer Oliver Einfalt aus Arbesbach und David Klinger

Am 27. und 28. Juni 2023 kämpften die besten Nachwuchskräfte beim Lehrlingswettbewerb am Lehrbauhof Ost in Guntramsdorf um die begehrten Stockerlplätze in den Lehrberufen Betonbauer und Hochbauer.

Oliver Einfalt und David Klinger bewältigten mit besonderem Geschick, Schnelligkeit, Präzision und umfassendem Know-how die Herausforderungen des Wettbewerbs hervorragend. Die beiden mussten sich fünf weiteren Teams stellen und unter den Augen einer fachkundigen Jury eine Wandschalung inklusive innenliegenden Kasten herstellen, diesen aufreißen und einen Bewehrungskorb fertigen, wobei die Zeitvorgabe bei 12 Stunden lag.Die angehenden Betonbauer Oliver und David, beide im dritten Lehrjahr, werden als nächstes bei den Staatsmeisterschaften „AustrianSkills“ kommenden November in Salzburg antreten und sich dort mit den besten Betonbauern messen.

Top-Ergebnisse bei Lehrlingswettbewerben

Beim Lehrlingswettbewerb des Lehrberufs „Hochbauer“ stellte Raphael Hackl sein Können unter Beweis. Raphael, derzeit im zweiten Lehrjahr, hat den hervorragenden 4. Platz erzielt. Die anspruchsvolle Aufgabenstellung bestand im Errichten eines Mauerwerks, eines Sichtmauerwerks mit Klinkersteinen inkl. Verputz in den Farben Rot-Weiß-Rot sowie einer schriftlichen Theorie-Prüfung.

Beachtliche Leistung beim Bundes-Lehrlingswettbewerb der Zimmerer

Bereits im Mai hat sich Fabian Schäller, Zimmerer-Lehrling bei der Graf-Holztechnik im dritten Lehrjahr, beim Landes-Lehrlingswettbewerb der Zimmerer den 1. Platz erkämpft. Dieser Wettbewerb galt als Qualifikation für den Bundes-Lehrlingswettbewerb, welcher am vergangenen Wochenende (30. Juni bis 1. Juli) in Absam/Tirol stattfand. Dabei gingen insgesamt 14 Teilnehmer aus allen Bundesländern an den Start.

Präzision unter Zeitdruck, hohe Konzentration und vor allem Zielstrebigkeit waren auch dort gefragt. Folgende Aufgaben gab es zu bewerkstelligen: Aufreißen des Profils und des Werksatzes sowie Austragen der erforderlichen Hölzer, Anreißen der Hölzer, Abbinden und Aufstellen des Modells (Spax). Fabian zeigte auch diesmal wieder eine beachtliche Leistung und belegte den stolzen 7. Platz.