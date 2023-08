19-Jährige Schremserin krachte mit Pkw in Verkehrsinsel bei Rudmanns

Am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr fuhr eine 19-Jährige aus Schrems (Bezirk Gmünd) mit ihrem Pkw auf der Landstraße in Richtung Rudmanns. Laut Bezirkspolizeikommando Zwettl bog sie auf der LB38 rechts in Richtung Linz ab. Aus ungeklärter Ursache geriet sie auf der nassen Straße mit ihrem Pkw ins Schleudern und prallte mit dem Fahrzeug gegen zwei Verkehrszeichen auf der dortigen Verkehrsinsel. Dabei wurde sie leicht verletzt und ins Landesklinikum Zwettl gebracht. Laut Polizei war sie nicht alkoholisiert.

Die Feuerwehr Rudmanns war mit dem LFA-B am Einfallort, baute den Brandschutz auf, übernahm die Verkehrsregelung, barg das Unfallauto und reinigte die Straße. Für die Feuerwehr Rudmanns war das der dritte Einsatz in nur vier Tagen.