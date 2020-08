Die Zahl der Corona-Infizierten im Bezirk Zwettl klettert langsam nach oben. Mit Stand Montag, 15 Uhr bestätigte Bezirkshauptmann-Stellvertreter Matthias Krall insgesamt 79 positive Testungen seit dem Bekanntwerden der Pandemie.

Noch vor etwa zwei Wochen lag die Zahl der positiv Getesteten bei 74. Seitdem sind fünf neue Fälle dazugekommen. Auffällig dabei ist laut Krall, dass alle Personen sich außerhalb des Bezirks angesteckt haben. Urlaubsrückkehrer aus dem Ausland, beziehungsweise aus Regionen mit auffälligen Corona-Clustern seien aber keine darunter.

Die Personen haben sich sowohl im privaten, als auch im beruflichen Umfeld angesteckt. Krall lobt die hohe Disziplin der Betroffenen: „Sie haben sich teilweise selbst und sehr rasch gemeldet. Damit konnten wir die entsprechenden Schritte rasch einleiten.“

Schwere Krankheitsverläufe dürften bei den neuen Fällen ausgeblieben sein, die Infizierten befinden, beziehungsweise befanden sich alle in Heimquarantäne und waren nicht hospitalisiert. Die Frist für das verordnete Daheimbleiben wurde vor kurzem von 14 auf zehn Tage herabgesetzt. Voraussetzung für eine „Entlassung“ ist, dass in den letzten 48 Stunden der Quarantäne keine Symptome aufgetreten sind.

Dass sich in der Quarantäne auch Familienmitglieder anstecken, sei vereinzelt bei den jüngsten Fällen vorgekommen, erklärt Krall.