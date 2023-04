116.000 Stunden pflegte die Caritas im Bezirk Zwettl

Die Caritas der Diözese St. Pölten leistete im Vorjahr über 175.000 Stunden professionelle mobile Pflege im Waldviertel, davon rund 116.000 Einsatzstunden im Bezirk Zwettl.

„Mein Dank geht an unsere Einsatzleitungen und ihre Teams, die mit großem Engagement, Professionalität und Zusammenhalt tagtäglich zeigen: Pflege ist ein schöner und vielfältiger Beruf“, betonte Bereichsleiterin Karin Thallauer. „Wir sehen in den Ergebnissen unserer Mitarbeiterbefragung, dass der Bereich der mobilen Pflege besonders hohe Zufriedenheitswerte aufzeigt. Die Caritas bietet hier eine sehr gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie, ein gutes Betriebsklima, persönliche Aus- und Weiterbildungen und einen abwechslungsreichen Job in Wohnortnähe.“

Auch die Ausrollung der digitalen Pflegedokumentation im Jahr 2021 trage wesentlich zur Zufriedenheit, aber auch zur Professionalisierung bei.

610 Personen betreut die Caritas im Bezirk

In den neun Sozialstationen im Waldviertel haben die 230 Mitarbeiter im Jahr 2022 über 1.000 ältere und pflegebedürftige Menschen in über 175.000 Einsatzstunden versorgt. Davon leisteten im Bezirk Zwettl die 150 Mitarbeiter der fünf Sozialstationen Allentsteig-Schwarzenau, Grafenschlag, Groß Gerungs, Schweiggers und Zwettl insgesamt rund 116.000 Einsatzstunden und betreuten dabei 610 Kunden. Dafür wurden knapp 1,5 Millionen gefahrene Kilometer zurückgelegt.

Herausforderung: immer älter werdende Gesellschaft

Der Personalmangel und die demografische Entwicklung hin zu einer immer älter werdenden Gesellschaft seien in den nächsten Jahren eine große Herausforderung. „Immer mehr Menschen werden in Zukunft aufgrund der demografischen Entwicklung auf professionelle und empathische Betreuung im Alter angewiesen sein. Dazu braucht es weiterhin eine gute Zusammenarbeit aller Berufsgruppen von der Heimhilfe, über Fachsozialbetreuer bin zum diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger. Um die steigende Nachfrage abdecken zu können, setzen wir auf die Höherqualifizierung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unterstützen junge Menschen sowie Umsteiger, die einen Pflegeberuf ergreifen möchten“, betonen Regionalleiter Erwin Silberbauer und Pflegeleiterin Kornelia Salzer.

