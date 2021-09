Auto krachte bei Gotthardschlag frontal gegen Baum .

Aus unbekannter Ursache kam am 24. September gegen 7.30 Uhr eine junge Lenkerin in einem Waldgebiet nähe Gotthardschlag in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde unbestimmten Grades verletzt.