20-jährige Waldensteinerin ins Spital geflogen

Laut Polizei ereignete sich der Unfall am 28. Juni gegen 10.30 Uhr. Die Waldensteinerin kam aus unbekannter Ursache in einer Linkskurve der L69 rechts von der Fahrbahn ab, touchiert einen Baum und überschlug sich mit dem Fahrzeug. Der Pkw kam am Fahrzeugdach liegend zum Stillstand, die Waldensteinerin wurde eingeklemmt. Eine Passantin verständigte die Rettungskräfte.

Die Lenkerin musste schwer verletzt von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins Landesklinikum Krems/Donau geflogen werden. Am Auto entstand Totalschaden.