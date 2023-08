Ferienschule mit Sissi und Sarah in Ottenschlag

„Begreifen kommt von Greifen, deshalb verwende ich viel haptisches Material zum Arbeiten mit den Kindern“ betont Elisabeth Wiesinger-Gemeiner, wenn sie die Grundlagen ihrer Tätigkeit vorstellt.

Ferienschule beschlossen

Die ehemalige Lehrerin war in ihrer 37-jährigen Tätigkeit in der Schule schon dafür bekannt, dass sie individuell auf die Bedürfnisse ihrer Schüler eingegangen ist und auch mit außergewöhnlichen Methoden das benötigte Wissen vermittelt hat. Im Sommer 2021 hat sie die Sommerschule in Kirchschlag geleitet und dabei mit ihren Kolleginnen 49 Kinder aus der gesamten Region den Start in den Schulalltag erleichtert. Weil die Sommerschule in diesem Jahr in unserer Region nicht angeboten wird, haben sie und ihre Enkeltochter Sarah nach einem Gespräch beschlossen in einer privaten Initiative ein entsprechendes Angebot zu erstellen.

Lernen, Spaß und Bewegung

Von Montag bis Freitag werden sie nun jeweils von 8 bis 12 Uhr mit den Volksschulkindern arbeiten und Kenntnisse, besonders in Rechnen, Schreiben und Lesen, vermitteln. Dabei sollen der Spaß und die Bewegung nicht zu kurz kommen. Im Haus mit dem kleinen Schlossturm können verschiedene Angebote zum Basteln und Forschen genutzt werden. Bei Schönwetter werden sie im Freien lernen und barfuß den Naturgarten erkunden. Es ist sogar Platz für Ballspiele auf der großen Wiese.

Gewöhnung an den Schulalltag erleichtern

Sarah und Sissi freuen sich schon darauf, dass Kinder kommen, die in dieser entspannenden Atmosphäre und dem besonderen Umfeld etwas lernen wollen. Wünsche werden berücksichtigt und die Pädagogin wird darauf achten, dass die Kinder genau das bekommen was sie für einen unbeschwerten Schulanfang benötigen.