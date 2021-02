Warum? Warum müssen negativ getestete Lehrpersonen mit einer FFP2 Maske unterrichten? Warum müssen negativ getestete Kinder in der Schule die ganze Zeit einen Mund-Nasen-Schutz tragen? Warum müssen negativ getestete Kinder in der Schule alleine sitzen? Warum dürfen negativ getestete Kinder in der Schule nicht turnen? Warum dürfen negativ getestete Kinder in der Schule nicht singen? Warum?

Unsere Kinder testen freiwillig. Wenn sie das jedoch nicht tun, dürfen sie nicht in die Schule! Lehrpersonen dürfen die erledigten Arbeitsaufträge aus dem Heimunterricht nicht als Mitarbeit, geschweige denn zur Leistungsbeurteilung verwenden! Schülerinnen und Schüler dürfen keine Schularbeiten schreiben, wenn sie vorher nicht in der Schule waren!

Also testen unsere Kinder freiwillig? Wurde das Wort „freiwillig“ für das Jahr 2021 vielleicht neu definiert?

-Roswitha Haneder, Freitzenschlag

Leser-briefe spiegeln nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wider