Gelungene Hommage an Peter Härtling in Zwettl

Im Mittelpunkt der Veranstaltung, die beim interessierten Publikum viel Anklang fand, stand Peter Härtlings jahrzehntelange Verbindung zu Zwettl, die 1945 begann und die sowohl das Leben als auch das schriftstellerische Werk des 1933 in Chemnitz geborenen und 2017 in Rüsselsheim am Main verstorbenen Schriftstellers nachhaltig geprägt hat. Der bekannte, in Innsbruck lebende Autor und Herausgeber Christoph W. Bauer und der Literaturredakteur Stefan Gmünder gestalteten eine informative Hommage an Peter Härtling.

In ihren Grußworten zeigten sich Büchereileiter Johann Koller sowie die Leiterin der Fachstelle für kommunale Bibliotheken, Kathrin Hömstreit, und der Leiter des Literaturhauses Niederösterreich, Michael Stiller, erfreut über die gelungene Kooperation.

Zur Einstimmung las Christoph Bauer Passagen aus dem von ihm verfassten Essay „Wir gleichen dem namenlosen Wanderer – Peter Härtling und Zwettl“, der als sehr schön gestaltete Begleitpublikation in der Schriftenreihe des Literaturhaus NÖ erschienen ist. In einem interessanten Dialog befassten sich die beiden Mitwirkenden mit Peter Härtlings Bezug zu Zwettl und mit den vielfältigen Facetten seines literarischem Schaffens, das neben Romanen und Romanbiografien auch viele bekannte Kinder- und Jugendbücher wie z. B. „Das war der Hirbel“ und „Ben liebt Anna“ umfasst.

Literaturgespräch im Gymnasium Zwettl

Neben der Abendveranstaltung in der Bücherei gab es am Vormittag des 27. September noch ein zusätzliches Literaturgespräch für Schülerinnen und Schüler, das in Zusammenarbeit mit dem Gymnasium Zwettl durchgeführt wurde. Die Klasse 7A hatte sich gemeinsam mit ihrer Deutsch-Lehrerin Kathrin Fichtinger im Unterricht bereits mit Gedichten von Peter Härtling befasst und zeigte großes Interesse an den Zwettl-Erinnerungen, die Peter Härtling u. a. in seinen Büchern „Zwettl - Nachprüfung einer Erinnerung“ (1973) und „Nachgetragene Liebe“ (1980) festgehalten hat.

Der Autor, der für sein Lebenswerk vielfach ausgezeichnet wurde, wäre heuer im November 90 Jahre alt geworden. Auch sein „Zwettl“-Buch kann auf ein erfreuliches Jubiläum zurückblicken: die erste Ausgabe dieses Werkes ist 1973 erschienen und hat seit mittlerweile 50 Jahren einen festen Platz im Kanon der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Es wurde im Lauf der Jahrzehnte immer wieder neu aufgelegt (u. a. als Taschenbuch im dtv Verlag ) und findet immer wieder neue Leserinnen und Leser.

Posthume Ehrungen in Erinnerung an Peter Härtling

Der literarische Abend in der Bücherei beinhaltete auch eine Vorschau auf zahlreiche posthume Ehrungen und Würdigungen, die Peter Härtling anlässlich der Wiederkehr seines 90. Geburtstages zugedacht sind: Im Verlag Kiepenheuer & Witsch in Köln erscheinen demnächst eine Härtling-Biografie („Unterwegs sind wir alle“) und der Gedichtband „An den Ufern meiner Stadt“, der erstmals die späten Gedichte Peter Härtlings versammelt, darunter auch viele bis dato unveröffentlichte Gedichte. In der Stadt Nürtingen in Baden-Württemberg, in der Peter Härtling seine Jugendjahre verbracht hat, wird mit einer Ausstellung („Hommage à Härtling – Der große Klang“) an den Schriftsteller erinnert. Und in der hessischen Stadt Mörfelden-Walldorf (nahe Frankfurt), in der sich der Autor und seine Familie in den 70er-Jahren niedergelassen haben, soll Ende September ein kleiner Platz feierlich nach Peter Härtling benannt werden.

Die zur Veranstaltung in Zwettl erschienene Publikation „Peter Härtling und Zwettl“ (ISBN 978-3-9505383-2-8) ist zum Preis von 10,00 Euro beim Literaturhaus NÖ erhältlich.