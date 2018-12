Als Peter Cerny vom Kulturverein Syrnau vor einiger Zeit bei Erni Mangold anfragte, ob sie in Zwettl im „sparkasse.event.raum“ eine Lesung gestalten würde, erklärte diese: „Ich wünsche mir, von der Elfriede Gerstl zu lesen. Lesen’s Ihna des durch und dann rufen sie mich in einer Woche wieder an.“ So kam die Matinée vor ausverkauftem Haus am 8. Dezember zustande.

„Elfriede Gerstl ist es ihr ganzes Leben lang nicht gut gegangen“, begann die 1927 in Großweikersdorf geborene Schauspielerin Erni Mangold. „Als Künstlerin ist das oft so. Wennst weggehst und z’ruckkummst, dann bist du wer.“ Die Halbjüdin Gerstl (1932-2009) lebte während der NS-Zeit in verschiedenen Wiener Verstecken. 1951 maturierte sie, 1955 schrieb sie ihr erstes Gedicht. 1963 nahm Gerstl, die Psychologie und Medizin studierte, an einem Literaturwettbewerb in Berlin teil, wo sie Günter Grass begegnete. Auch Franz Kafkas Texte beeinflussten die Schriftstellerin.

Erni Mangold, die mit der engagierten Feministin Gerstl persönlich bekannt war, las in Zwettl aus den Werken der leidenschaftlichen Sammlerin von kuriosen Kleidungsstücken und Hüten der 1920er-Jahre: „Gute Nacht, mein liebes Klumpert. Ich habe zuviel von euch, aber nicht genug“, schrieb sie einmal.

Mangold verstand es, den Texten mit ihrer markanten Stimme den speziellen Klang zu verleihen. Im Wort vorgestellte Wesen erhielten ihren Charakter in manch zynischer, aber durchaus amüsanter Personenbeschreibung. Zusätzliche Würze lieferten ab und zu recht deftige, scharfzüngige Aussprüche der Schauspielerin.

Ganz anders der abschließende Text: „Eine kleine, nicht kitschige, nicht schreckliche, ganz zarte“ Geschichte von Oscar Wilde, die gut in den Advent passte – Der selbstsüchtige Riese.

In einem Gespräch mit Peter Cerny ging Mangold noch auf den Inhalt ihres Buches „Lassen Sie mich in Ruhe“ ein. Und sie stellte fest: „Me too hat es schon gegeben, als ich jung war.“