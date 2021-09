„Ich bin eine Zwettlerin!“, bekannte Doris Knecht am Beginn ihrer Literatur-Matinée am Sonntag im Veranstaltungslokal des Kulturvereins „Syrnau“.

Der Spruch, entstanden in Anlehnung an John F. Kennedys „Berlin-Sager“, stimmt wirklich. Die Journalistin und Schriftstellerin lebt mit Familie und Freunden in Wien und am Rande des Bezirks Zwettl. Trotz der Nähe ist es „erst im zweiten Anlauf geglückt, Doris bei uns zu begrüßen“, gesteht Erwin Schierhuber vom Syrnau-Team. Und weil das bestehende Regenwetter schönes Lesungswetter ist, beginnt die gebürtige Vorarlbergerin gleich mit der Einführung in ihren neuen Roman „Die Nachricht“, dem sechsten Werk dieses Genres.

In diesem Buch geht es um Ruth, die ihren Mann bei einem Schiunfall verloren hat, erzählt die Autorin. Nach ihrer Trauerphase, in der sie draufkommt, dass ihr Ludwig eine Affäre hatte, lernt Ruth einen Mann kennen, mit dem sie eine On-Off-Beziehung pflegt. Als Ruth das Alleinsein schätzen lernt, baut Doris Knecht in ihrem Roman dadurch neue Spannung auf, dass sie der Witwe eine anonyme Messenger-Nachricht von einer Person zukommen lässt, die mehr über Ruths Vergangenheit zu wissen scheint. Ruth wird zur Verfolgten.

Nur der Hund ist echt

In bewährt schwarzer Kleidung und bequemen Wanderschuhen, „versehentlich eingepackt“, zeichnet Doris Knecht mit angenehmer Stimme die Charaktere ihrer Romanfiguren, erfunden für ihre Bücher. „In ,Die Nachricht´ ist ausschließlich der Hund, der am Schluss vorkommt, echt“, bekennt die Schriftstellerin, die sich auch selbst im Lockdown einen Hund zugelegt hat. Im Gespräch mit Martina Kainz erwähnt Knecht, dass am Beginn ihrer Arbeit an einem Buch entweder die Geschichte da ist oder die Figuren, die sie dann entwickelt und die in ihren Gedanken weiterleben. Sie möchte Bücher schreiben, die man gerne liest, und doch zeichnet sie manchmal verblüffend krasse Szenen.

Seit über 30 Jahren im Journalismus tätig, ist sie daran gewöhnt, als Frau angegriffen zu werden. Mutige Frauen auf Twitter gefallen ihr, aber: „Stärke irritiert die anderen.“ Selbst setzt sie eher auf das Ignorieren böser Nachrichten. Momentan arbeitet die Mutter zweier Kinder, die schon maturiert haben, lieber als Romanautorin denn als Journalistin. Für ihre aktuellen Botschaften hat sie noch immer den „Falter“ und die „Vorarlberger Nachrichten“.

In der Region rund um Langschlag dreht Elisabeth Scharang derzeit einen Film nach dem Roman „Wald“ von Doris Knecht. Auf die Frage, ob Knecht auch gerne Drehbücher verfassen würde, antwortet diese: „Nein, aber ich würde gerne die Arbeit einer Drehbuchautorin lernen.“ Doris Knecht genießt das „Doppelleben“ in ihrem Haus im Waldviertel, das sie vor 13 Jahren gekauft hat, und in der Stadtwohnung in Wien.

„Die Nachricht“, Roman, 254 Seiten, hauser-literaturverlage.de, Preis: 22,70 Euro