Zwettls Stadtmauer wird erlebbar

Die Freude ist groß über das Gemeinschaftsprojekt „Erlebbare Stadtmauer“ der Stadt-Lofts von Johannes Gutmann (Sonnentor) und der Stadtgemeinde Zwettl. Wie berichtet, wird die Stadtgemeinde die Kosten für den für Besucher sicheren Aufstieg vom Mühlbach hinauf zur Stadtmauer tragen. Im Gemeinderat im Juni 2022 wurde mit einer Summe von 80.000 Euro inklusive Umsatzsteuer gerechnet, nach einem Update und eingebrachten Kostenvoranschlägen rechnet die Stadtgemeinde Zwettl nun mit Gesamtkosten in einer Höhe von 156.000 Euro. Bei der NÖ Stadterneuerung wird um Förderung in der Höhe von 50 Prozent, also 78.000 Euro für dieses Projekt, angesucht.

Die höheren Kosten entstanden durch eine Präzisierung der Höhenaufnahmen und Detailplanungen und wurden mit den Kosten für eine Holzbrücke über den Mühlbach ergänzt. „Für uns ist es wahnsinnig wichtig, dass wir gemeinsam mit Sonnentor dieses Projekt machen können. Dieser Weg hinauf zur Stadtmauer und die Stiege sind nun auch neu konzipiert, eine Brücke über den Mühlbach wird jetzt zudem errichtet, und wesentlich zur Teuerung beigetragen haben auch die gestiegenen Materialkosten“, so Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller (ÖVP).

In den nächsten Tagen soll mit den Arbeiten begonnen werden, denn schließlich sollen noch vor dem Sommer die ersten Stadtmauer-Rundgänge zur Stadt-Lofts-Stadtmauer führen und den Blick über die Stadtmauer ins Zwettltal ermöglichen.

Vom Mühlbach kommend, errichtet die Stadtgemeinde einen Weg mit Treppe zur Stadtmauer der Stadt-Lofts. Ab da übernimmt Sonnentor die Kosten für eine Plattform und den Turm (links) an der Stadtmauer, um sie zu begehen und darüber hinweg die Aussic Foto: Plan von 2022 - Stadtgemeinde Zwettl

Aussichtsplattform ist bereits fertiggestellt.

In den letzten Wochen und Monaten wurde in den Sonnentor-Stadt-Lofts viel gearbeitet, die Eröffnung im Sommer naht. Der Steg, der die Stadtmauer begehbar macht, wurde durch das Schaffen einer Aussichtsplattform fertiggestellt. Die Kosten dafür tragen die Stadt-Lofts (Sonnentor). Diese befindet sich oberhalb eines Gebäudes im Garten, das ein Duftraum für alle Sinne sein wird. „Der Steg und die Plattform überraschen die Gäste mit einem besonderen Blick in die Promenade und das Zwettltal. Vom Steg aus eröffnet sich auch ein besonderer Blick auf die Gebäudeteile der Stadt-Lofts“, heißt es in einem Schreiben von Sonnentor. Das Sonnentor-Team freut sich über das gemeinsame Projekt mit der Stadtgemeinde Zwettl, um diesen Teil der Stadtmauer für Bürger und Besucher erlebbar zu machen.

In den fünf Ferienwohnungen wird der einzigartige Charakter immer spürbarer, Installation und Elektrik, Fliesen- und Bodenarbeiten konnten abgeschlossen und Türen sowie Fenster fertig eingebaut werden. Die Ergebnisse behutsamer Restaurierungsarbeiten an Mauern mit Malereien und Stuckdecken erzählen bereits jetzt ihre eigene Geschichte. Schritt für Schritt ziehen erste Möbelstücke und Tischlerarbeiten ein und somit auch die Gemütlichkeit.

Die Arbeiten bis zur Eröffnung beinhalten die Gartengestaltung, die Ausstattung der Ferienwohnungen sowie das Erlebbarmachen von Geschichte durch Erzählungen von Zeitzeugen, Fundstücke, Fotos vom früheren Leben, Stationen zum Angreifen und historische Rätsel, verrät das Sonnentor-Team.

