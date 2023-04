Enspurt beim Schulumbau in Schönbach

Das Gebäude der Mittelschule Schönbach wird grunderneuert. 2021 und 2022 wurden in zwei Bauabschnitten die thermische Sanierung und die Innensanierung durchgeführt. In diesem Jahr wird in einer dritten und letzten Phase der Turnsaal mit den Nebeneinrichtungen erneuert. Der Turnsaal wird komplett entkernt und neu aufgebaut. „Wir haben dann ein vollkommen neues Erscheinungsbild“, meint Bürgermeister Ewald Fröschl.

Der Bodenaufbau und der Fußboden, die Verkleidungen mit Prallwänden und eine Akustikdecke werden errichtet. Alle Geräte werden neu angeschafft, und eine Boulderwand wird die Schüler zum Klettern anregen. Der angrenzende, große Mehrzweckraum, der vor einigen Jahren aus dem ehemaligen Hallenbad entstanden ist, wird jetzt schon für verschiedenste Veranstaltungen genutzt. Durch die neue Tür zur Turnhalle stehen dann zwei große Räume mit rund 500 m² zur Verfügung.

Mit Förderungen zahlreicher Fonds finanziert

Die Gesamtkosten für die Sanierung des Schulgebäudes betragen 2,3 Millionen Euro, davon sind rund 400.000 für den letzten Bauabschnitt vorgesehen. Förderungen des Klima- und Energiefonds des Bundes sowie des Schul- und Kindergartenfonds des Landes Niederösterreich machen es möglich, diese große Investition zu verwirklichen.

Die Eigenmittel werden vom Schulverband, dem die Gemeinden Altmelon, Bad Traunstein und Schönbach angehören, getragen. Der Gemeinderat hat lauter lokale und regionale Firmen mit den Arbeiten betraut. Das habe sich bewährt, denn die Profis haben mit guter Zusammenarbeit zur vollsten Zufriedenheit der Auftraggeber gearbeitet.

„Eine moderne und gut ausgestattete Schule ist eine hervorragende Investition für die Zukunft unserer Kinder“, betont Bürgermeister Fröschl erfreut. Der neue Turnsaal soll schon ab September genutzt werden. Die feierliche Eröffnung des sanierten Gebäudes ist mit einem „Tag der offenen Tür“ am 22. Oktober vorgesehen.

