Neues Kapitel in Echsenbach aufgeschlagen .

Groß feiern konnte die Marktgemeinde mit der Eröffnung des neu gestalteten Marktplatzes sowie des neuen Feuerwehrhauses am 12. Oktober.

Zuerst wurde Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Marktplatz von der Musikkapelle Echsenbach und einer großen Abordnung der Feuerwehr empfangen. Der frisch gepflanzte Baum wurde dann zur symbolischen Marktplatzeröffnung eingegossen. Im Festzug ging es dann weiter zum Feuerwehrhaus in Echsenbach, wo der Festakt erfolgte.

Bürgermeister Josef Baireder betonte, dass die Gemeinde 2017 und 2018 von vielen Bautätigkeiten geprägt war, neben FF-Haus und Marktplatz waren Kindergartenerweiterung oder das Rückhaltebecken in Rieweis umzustetzen. Auch die Leerverrohrungen für das neue schnelle Glasfaserinternet wurde teilweise schon erledigt, Baireder hoffte auf die rasche Umsetzung in allen fünf Gemeinden.

„Ein Bau für Generationen“, sagte Feuerwehrkommandant Karl Holzmann zum neuen FF-Haus, in das über 11.000 freiwillige Arbeitsstunden hineinflossen. Holzmann bedankte sich bei seiner Mannschaft, allen Förderern und vor allem auch bei der Echsenbacher Bevölkerung für die große Unterstützung. Holzmann ernannte Baireder zum Ehrenmitglied, denn „ich konnte mit allem zu ihm kommen und er ist jetzt schon wirklich Feuerwehr-affin!“ „Damit ein FF-Haus fertig ist, braucht es sehr viel, das ihr hier geleistet habt. Lieber Kommandant, du hast dir damit ein Lebenswerk geschaffen. Du kannst stolz drauf sein, denn es ist dir gelungen“, gratulierte Viertelskommandant Erich Dangl.

Die Landeshauptfrau lobte die Marktgemeinde als „Schmuckkasterl“, das von Schule und Kindergarten über Gastronomie und vielen Vereinen und der Feuerwehr alles bietet. Mit den beiden „Leuchtturmprojekten werde ein neues Kapitel in der Gemeindegeschichte aufgeschlagen. „Danke an das Miteinander, das hier in der Gemeinde gelebt wird und das die Gemeinden der Region mit dem Land leben. Das ist nicht selbstverständlich. Meine Tür steht den Bürgermeistern immer offen“, betonte Mikl-Leitner. Prälat Bernhard Backovsky und Pater Richard Chycki führten im Anschluss die Segnung durch.

Die Ausgezeichneten