LFS Edelhof: Nachhaltige Aquakultur mit Kreislaufanlage

„Die Nachfrage nach Süßwasserfisch steigt kontinuierlich an, daher können landwirtschaftliche Betriebe mit der Fischzucht in einer Kreislaufanlage ein neues zukunftsorientiertes Geschäftsfeld erschließen. Die Fachschule Edelhof zählt gemeinsam mit ihrem Partnerbetrieb ‚Waldland‘ zu den Pionieren auf dem Gebiet ökologischen Aquakultur“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Zudem werden die Schülerinnen und Schüler im praktischen Unterricht mit dem aufstrebenden Zweig der Landwirtschaft vertraut gemacht, der die Regionalität stärkt und die Wertschöpfung steigert“, so Teschl-Hofmeister.



Der Selbstversorgungsgrad bei Süßwasserfischen liegt in Österreich derzeit bei rund 35 Prozent und bei Fischen im Allgemeinen gar nur bei sieben Prozent. Daher hat die Fischzucht hierzulande noch großes Potential und überaus gute Zukunftsaussichten. Die Aquakultur ist in den vergangenen 20 Jahren der weltweit am schnellsten wachsende Sektor innerhalb der Lebensmittelproduktion. Die Zuwächse betragen gut 8 Prozent jährlich.



„Im Vergleich zur klassischen Fischproduktion in Teichanlagen benötigen Kreislaufanlagen nur eine geringe Wassermenge. Möglich ist dies mit einem Biofilter, der das Wasser laufend reinigt. Durch den Einsatz von hochwertigem Futter wachsen gesunde Fische heran, wodurch der Einsatz von Arzneimittel oder Chemikalien nicht notwendig ist bzw. gar nicht möglich ist“, betont Direktorin Michaela Bauer. „Die Entwicklung von Kreislaufanlagen in Containern erleichtern Bäuerinnen und Bauern den Einstieg in die Aquakultur am eigenen Hof zur Vertragsproduktion von Süßwasserfisch. Der Platzbedarf dafür ist gering und die Einschulung sowie Betreuung ist durch den Verein Waldland gewährleistet“, so Bauer. Inzwischen ist die mobile Containeranlage am Edelhof in ein eigenes Gebäude übersiedelt, wodurch nur mehr sehr geringe Energiekosten anfallen.

Verkauft wird der Edelhofer Wels im schuleigenen Ab-Hof-Laden jeweils am Donnerstag von 13.00 bis 16.00 Uhr.



Vor acht Jahren entstand als Pilotprojekt die erste Lehr- und Versuchskreislaufanlage im Waldviertel. Mit dieser Kooperation zwischen Waldland, der Landwirtschaftlichen Fachschule Edelhof, dem Verein Land-Impulse und der Bundesanstalt für Wasserwirtschaft wurde ein wichtiger Schritt für die ökologische Aquakultur im Waldviertel gemacht.

- Artikel von Jürgen Mück