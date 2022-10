Von Bienen und Pferden: Eine Schule mit Vielfalt

Ein Standort, viele Berufsmöglichkeiten. Die Ausbildungsmöglichkeiten, die in der Fachschule und Berufsschule Edelhof angeboten werden, sind vielfältig. „Mit Jobgarantie!“, betont Direktorin Michaela Bauer-Windischhofer. Agrar-, Sozial- und Tourismusberufe können hier im landwirtschaftlichen Bildungszentrum Edelhof erlernt werden. „Wir sehen uns als die Schule für den ländlichen Raum“, so die Direktorin.

Auf die Praxis wird am Edelhof sehr viel Wert gelegt – zur Freude der Schüler. Foto: Lois Lammerhuber

Die Fachschule für Landwirtschaft dauert drei Jahre und bildet die jungen Menschen zum/ zur Facharbeiter/in Landwirtschaft aus. Viele Wege stehen ihnen dann offen, so können sie zahlreiche Zusatzqualifikationen erlangen oder im Anschluss noch eine Lehre machen oder auch Sonderlehrgänge mit Matura besuchen.

Der Edelhof hat eine lange Geschichte. Bereits vor 150 Jahren wurden auf dem ehemaligen Gutshof des Stiftes Zwettl Agrarwissenschaften unterrichtet. Seitdem hat sich natürlich vieles verändert und von biologischer Landwirtschaft war da noch lange keine Rede.

Die Praxis steht heute am Edelhof im Fokus, Platz genug gibt es dafür. Der 120 Hektar große Schulbetrieb umfasst Milchproduktion, Rinderzucht, Ferkelproduktion, Legehennen, aber auch eine Aquakulturanlage und eine Imkerei. Die 120 Hektar sind gleichmäßig aufgeteilt in konventionelle und biologische Produktion, schließlich sollen die Schüler ein besonders umfangreiches Wissen vermittelt bekommen. „Bei den Schülern kommen Fragenstellungen auf, wenn sie etwas auch wirklich sehen und selber machen können. Diese Fragen werden dann in den Theorieeinheiten beantwortet.“ Im Unterricht wird auch viel demonstriert, etwa von einem Fleischhauer, einem Tischlermeister und einem Maurer. „Die Schüler sind mit Feuereifer dabei, das kann man tagtäglich beobachten“, freut sich die Direktorin.

Es wird darauf geachtet, dass die Schüler so viel wie möglich selbst machen können. Dafür gibt es etwa den Edelhofer Hofladen, wo angehende landwirtschaftliche Facharbeiter lernen, wie es im Verkauf läuft. Ein Highlight der Ausbildung ist für viele Schüler das Wahlpflichtfach „Juniorfirma“. „Wunderbare Projekte sind da schon entstanden, etwa eine Pilzzucht bei uns im Keller. In Folge wurden die frischen Kräuterseitlinge im Hofladen verkauft oder getrocknet für ein Risotto, das ebenfalls verkauft wird.“ Neben der Fachrichtung Landwirtschaft bietet das landwirtschaftliche Bildungszentrum noch die Fachrichtung Betriebs- und Haushaltsmanagement mit den Schwerpunkten Soziales und Tourismus an. Neu ist außerdem die fünfjährige pferdeHAK. Durch die Kooperation mit der HAK Zwettl ist es möglich, sowohl die Matura als auch den Pferdewirtschaftsfacharbeiter abzuschließen.

Auch die Erwachsenenbildung kommt am Edelhof nicht zu kurz. Zwar wendet man sich hauptsächlich an Menschen, die einen Bezug zur Landwirtschaft haben, aber Quereinsteiger gibt es immer wieder. „Eine Biologielehrerin hat bei uns in der Abendschule die Ausbildung zur landwirtschaftlichen Facharbeiterin gemacht. Davon wird ihr eigener Unterricht sicher profitieren.“

