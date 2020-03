Neben der Produkterkennung geht es auch um die Kreativität, gesunde Lebensmittel, österreichische Qualität und Sensorik.

An der LFS Zwettl/Edelhof traten heuer 6 Teams zum fairen Wettstreit an. Wissen über die Ölherstellung und die negativen Auswirkungen der Palmölproduktion wurden ebenso abgefragt wie die Fettgehalte verschiedener Lebensmittel. Bei der Verkostung sollten die fettreduzierten Produkte und verschiedene Öle und Essige erkannt werden. Die Teilnehmerinnen bewiesen ihr Wissen, vieles zum Thema hatten sie schon im Unterricht gelernt.

Der Sieg ging an ein Team aus dem 1. Jahrgang: Anna Buxbaum und Sandra Köfinger, die sich über ihre Preise sehr freuten.

