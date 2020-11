Gemüse punktet durch seinen hohen Anteil an Ballaststoffen, was gut für unsere Verdauung ist. Außerdem ist es reich an Vitaminen und Mineralstoffen.

Gerade in der kälteren Jahreszeit brauchen wir eine ausgewogene Ernährung, die frisches Gemüse, am besten aus dem heimischen Garten, beinhaltet.

In unseren neuen Hochbeeten haben sich der Knollen- und der Stangensellerie bestens entwickelt.

Aus dem Mistbeet ernten wir die Radieschen, die Ende August angebaut wurden. Schmeckt wunderbar aufs Butterbrot.

Artikel von Maria Zottl