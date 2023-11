Das war die Nacht der 1.000 Lichter im Bezirk Zwettl

In der Pfarre Ottenschlag hatten die freiwilligen Helfer im Kirchenraum und am Platz vor der Kirche hunderte Teelichter, teilweise in Glasbehältern, platziert. Nach der Heiligen Messe wurde eine Anbetung vor dem ausgesetzten Allerheiligsten durchgeführt.

Unter Leitung von Birgit Haberzett, der stellvertretenden Vorsitzenden des Pfarrgemeinderats, wurde das Projekt in der Pfarre Gutenbrunn abgewickelt. Die zwölf Firmlinge und ihre drei Firmbegleiter wurden in die Arbeit intensiv einbezogen. Die sieben Sakramente waren in diesem Jahr das Thema in Gutenbrunn. Dazu wurden entsprechende Stationen geschaffen. Der Abend war eine Zeit der Stille und schuf eine Einstimmung auf die Feste Allerheiligen und Allerseelen.

Auch wieder mit dabei war die Pfarre Bad Traunstein mit mehr als 1.000 Lichtern unter dem Motto „Frieden“ in den verschiedenen Formen und Symbolen. Diese waren aufgestellt beim Altar, bei den Seitenaltären und am Chor, von dort bot sich ein besonders beeindruckendes Bild. Vorbereitet und organisiert wurde dies von Sabine Latzenhofer, den Firmlingen und vielen freiwilligen Helfern.

In der Pfarrkirche Friedersbach bot man den vielen Besuchern Musikstücke auf der Panflöte, sowie mehrere Symbole wie Alpha und Omega, Taube-Gebet, Herz, Kreuz, Regenbogen, Wasser und Fisch. Weiters gab es Möglichkeiten zum persönlichen Ausklang. Organisiert wurde dies von Monika Rauch und dem Pfarrgemeinderat.

Zum zweiten Mal fand in der Pfarrkirche Groß Göttfritz die Nacht der 1.000 Lichter statt. Die von Kerzen erstrahlte Kirche lud mit einigen Stationen zum Nachdenken, zum Beten oder nur zum Stärken ein. Ein Dankeschön galt dabei dem Vorbereitungsteam mit Michaela Mutenthaler, Jana Reiter, dem Pfarrgemeinderat und den Mini´s mit ihren Betreuerinnen.

„Der Vater unser“ war der Leitfaden, der das Programm in der Pfarrkirche Sallingberg bestimmte. Die Lesungen wurden von Diakon Hermann Dornhackl vorgetragen und musikalisch umrahmt von der Musikgruppe „Drüber und Drunter“ unter der Leitung von Maria Seper.

Das Gebet – insbesondere das klösterliche Nachtgebet, die sogenannte Komplet – sowie alte und neue sakrale Gesänge, aber auch das Vortragen zum Anlass passender Gedichte führten in Stift Zwettl durch den Vorabend zu Allerheiligen. Die Lesung von Nora-Sophie Aigner fand im Dormitorium statt.

Erstmalig beteiligte sich das Stift Zwettl an der „Nacht der 1000 Lichter“ und weitete sie auch noch aus auf die „Nacht der 1000 Dichter“. Im mittelalterlichen Kreuzgang und weltweit ältesten Zisterzienser-Kapitelsaal wurde eingeladen, eine gar himmlische Atmosphäre im Schein Hunderter Kerzen bei traumhaften Gesängen, Poesie und Lyrik zu erleben.

Sehr viele Menschen aus Zwettl und über die Bezirksgrenzen hinaus nahmen diese Einladung wahr und blieben bis weit nach Mitternacht. Eingestimmt wurde in einem Stand-up Poetry bei selbst verfasstem Gedicht und Lesung aus Brezinas Kinderbibel in Reimen. Die Novizen führten die Besucher in den Kapitelsaal. Vorab erklärte Frater Augustinus das Gebet, indem er es liebevoll als Telefongespräch mit dem besten Freund verglich.

Die Jugendgruppe „Mission Waldviertel“ schuf durch ihren tiefgehenden Gesang tatsächlich eine besondere Atmosphäre. Nach einem sehr eindrucksvollen Glaubenszeugnis stimmten die Mönche unter der Führung ihres Abtes Johannes Maria Szypulski in die Komplet, das Nachtgebet, ein. Zum Abschluss wurde das „Salve Regina“ gesungen und jeder Besucher von Abt Johannes persönlich gesegnet!



Der dritte Programmpunkt des Abends war im Dormitorium, wo Nora-Sophie Aigner aus ihrem Buch „Die Stimme der Hoffnung“ die Besucher mit feinster Lyrik verzauberte. Gewaltig, entstand doch dieses Buch in einer sehr dunklen Zeit der Autorin! Musikalisch begleitet wurde sie von Werner Kurzmann am Klavier mit eigens komponierter Literatur. Natürlich kam auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. Stiftskoch Miro und sein Team verwöhnten mit Pizzaschnitten, Allerheiligenstriezeln und Punsch. Alles in allem ein großer Erfolg!