Rock und Hip-Hop im alten Kino Allentsteig

Sommerpause adé. Der Herbst kann kommen. „lichtspiel Allentsteig“ präsentiert im alten Kino auch heuer wieder ein abwechslungsreiches Herbstprogramm. Neben der etablierten „Rock-Schiene“ geht es dieses Mal aber auch in die Gefilde von Dub, Hip-Hop und Techno.

Den Start macht etwa das „Danubian Dub System“ am 30. September. Das Repertoire des Wiener Duos beinhaltet eine breite Palette von verschiedenen Stilen, von den Roots Treasures aus den 1970ern, über klassischen UK Dub bis hin zu modernen Stepper Sounds. Bei der dritten Ausgabe der Veranstaltungsreihe „Live-Rock“ spielen dann am 28. Oktober die psychedelischen „Lurch“ und die Newcomer „The Hubble Space Stroboscope“ auf. Zuhörern dürfen sich auf eine Reise in unerforschte Spähren des „Space Rocks“ freuen.

Ein wahres Highlight wartet wohl zudem auch zum Abschluss des heurigen Programms am 18. November. Hip-Hop-Fans kommen mit einem Auftritt des Wiener Rappers „Monobrother“ mit Support von „Alligatormann + MDK“ auf ihre Kosten. Den perfekten Abschluss wird dann noch am selbigen Abend „TakaTuka“ alias Pauli Kranner liefern. Der Gmünder DJ hat sich mittlerweile mit seinen Live-Sets und seiner Mischung aus Acid und Techno bereits einen fixen Platz im Wiener Underground gesichert und legt nun auch in Allentsteig auf.

Klingt auf jeden Fall wieder nach einem abwechslungsreichen Musikherbst. „lichtspiel Allentsteig“ macht mit dem neuen Programm einen weiteren Schritt zur Revitalisierung der Jugendkultur in Allentsteig. Das ist nämlich das große selbsterklärte Ziel des des dahinter stehenden Kulturvereins „aL!IVE“.

Auch am Veranstaltungsgebäude, dem alten Kino, tut sich aktuell übrigens Einiges. „Nach den erheblichen Hagelschäden durch ein Unwetter im Jahr 2021 konnte nun endlich die Erneuerung des Daches in Angriff genommen werden und im Zuge dessen konnten auch umfangreiche Renovierungsarbeiten an der Fassade bereits abgeschlossen werden. Auch im Außenbereich wurde und wird zum Teil immer noch gearbeitet“, schildert Christian Pfabigan vom Kulturverein.