Zwettler „Tonträger“ füllten die Kirche in Langschlag

Cornelia Steininger organisierte einen Liederabend in der Pfarrkirche in Langschlag. Den Facettenreichtum der Abendstimmung brachte das Vokalensemble „Die Tonträger“ gemeinsam mit Edwin Kainz am Klavier und Josef Koppensteiner an der Posaune unter dem Motto "Will die Nacht herniedersinken" mit ihrer Liederauswahl den Besuchern in der Pfarrkirche Langschlag näher.

Das aus dem Zwettler Kirchenchor entstandene Vokalensemble sang 3-bis 6-stimmig. Der Klaviervirtuose Edwin Kainz und der großartige Posaunist Josef Koppensteiner traten nicht nur als Solisten auf sondern unterstützten den Chor auch gesanglich. Die berührenden und zum Nachdenken anregenden Texte las Fritz Haslinger. Die Besucher bedankten sich für diesen wunderbaren Abend mit viel Applaus und Standing Ovations.