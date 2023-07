Bad Traunstein kauft Elektrobus für Kindergarten

Viele Kindergarten-Kinder in Bad Traunstein werden bald elektrisch unterwegs sein. Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung den Ankauf eines elektrisch betriebenen Kleinbusses. Betrieben wird dieser ebenfalls von der Gemeinde und soll das örtliche Busunternehmen unterstützen. Neben dem Kindertransport könnte das Fahrzeug auch für den Transport von nicht mobilen Personen für Arzt- und Behördenwege verwendet werden.

Laut Bürgermeister Roland Zimmer hätten sich schon zwei Personen als Fahrer bereit erklärt. Der Ankauf eines Opel Kombi wurde daher beschlossen. Dieser bietet Platz für neun Fahrgäste und soll im Frühjahr 2024 geliefert werden. Es wäre das erste elektrische Fahrzeug der Gemeinde. Die Kosten liegen bei rund 48.000 Euro, wobei viele Förderungen greifen und letztlich nur mehr 4.000 Euro auf die Gemeinde zurückfallen dürften.

Aktivitäten der Marktgemeinde:

Bürgermeister Roland Zimmer rief die bereits erledigten Aktivitäten in Erinnerung, darunter die Gründung der Energiegemeinschaft. Als Vorhaben für die nächste Zeit nannte er unter anderem die Errichtung einer E-Tankstelle, die Widmung für Photovoltaik-Anlagen im Grünland und die zu 50 Prozent geförderte Sanierung der Güterwege. Die Gemeinde arbeite außerdem mit einer Raumplanerin an einem Entwicklungskonzept zwecks Schaffung neuer Bauplätze.

Es folgten die Berichte der Ausschuss-Obmänner. Vizebürgermeister Wolfgang Kornberger beabsichtigt die Sanierung der „Hafenbar“, wofür ein Pächter gesucht werde. Die Geschäftsführende Gemeinderätin Birgit Höchtl informierte über die Arbeiten an der Mittelschule in Schönbach, wo noch der Turnsaal und der Eingangsbereich fertig gestellt werden. Für den 26. August kündigte sie eine Vernissage der Ottenschlager Künstlerin Hannelore Reiter in der Galerie am Wachtstein an.

Abschließend wurden noch Fragen zum bevorstehenden FTTH-Glasfaserausbau besprochen, wofür noch viel Werbung notwendig sei. Der Anmeldeschluss für die Gemeindebürger ist am 27. August, der Start der Grabarbeiten ist für das Frühjahr 2024 vorgesehen.