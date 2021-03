Auto überschlagen: Fünfköpfige Familie im Krankenhaus .

Eine Familie mit drei Kindern aus Aufghanistan, die in der Gemeinde Gmünd lebt, musste am 19. März nach einem Verkehrsunfall ins Krankenhaus gebracht werden. Ihr Fahrzeug kam im Schneetreiben von der Straße ab und landete am Dach liegend im Graben.