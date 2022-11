Bad Traunsteinerin schlief am Steuer ein

Eine 52-jährige Bad Traunsteinerin kollidierte mit ihrem Fahrzeug am Dienstagnachmittag mit einem Baum. Sie war von Limbach kommend auf der L68 unterwegs. Nach eigenen Angaben schlief sie am Steuer ein. Das Fahrzeug kam daraufhin links von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum, wobei sich der Pkw um 180 Grad drehte und in einem Waldstück zum Stehen kam.

Gegenüber dem Rettungsdienst klagte sie später über starke Schmerzen im Bereich des Brustkorbes und wurde ins Landesklinikum Zwettl gebracht.Die Fahrzeugbergung übernahmen die Feuerwehren Sallingstadt, Großhaslau und Zwettl-Stadt. Es kam zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.