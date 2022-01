Haltestelle für Bücher in Zwettl

Bücherwürmer sollen bald in der Innenstadt eine neue Möglichkeit zum Schmökern haben: Dort soll eine „Buchhaltestelle“ aufgebaut werden, also ein öffentlicher Bücherschrank.

„Die Idee hat sich aus einem Versprecher ergeben“, erklärt ÖVP-Bildungsgemeinderätin Gisela Eigl im NÖN-Gespräch. Für den öffentlichen Bücherschrank wird aktuell eine alte Telefonzelle vom Neuen Markt umfunktioniert und passend beklebt. „Sie hatte ein paar Blessuren, wir wollen sie jetzt ansprechend gestalten“, erklärt Eigl. Für den Standort möchte man sich noch mit der Bibliothek sowie der Buchhandlung Grohmann absprechen. Interessierte Bürger können jederzeit Vorschläge einbringen, betont Eigl.

„Jeder hat Bücher daheim, die er nur einmal gelesen hat und die jetzt verstauben“, sagt die Gemeinderätin. Diese können dann in den Bücherschrank gestellt werden. Im Gegenzug darf man sich dann selbst Bücher ausleihen. „Es soll eine Fundstelle für gute Literatur werden“, betont Eigl. Ein solches Angebot gibt es seit heuer in Großglobnitz. 2019 gab es ein ähnliches Projekt, damals noch auf Eigeninitiative am Zwettler Skaterplatz: Dort wurde ein leerer Kühlschrank als öffentliche Bücher-Tauschbörse aufgestellt, aber kurz danach wieder entfernt.