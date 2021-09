Gegenwartsliteratur an heimatlichen Orten zu präsentieren, das ist das vorrangige Ziel des Vereins Buchenleser. Kunst und Kultur geht alle an. So finden an ungewöhnlichen Orten auch Neugierige Zugang zu einer neuen Welt.

Die Versteigerungshalle des Rinderzuchtverbandes war letzten Freitag die nicht alltägliche Örtlichkeit einer solchen Bücherlesung. Der 1982 in Wien geborene Philipp Weiss las aus seinem fünfbändigen Romandebüt „Am Weltenrand sitzen die Menschen und lachen.“ Während der Lesepausen verstärkte die Jazz- und Improvisationskünstlerin Verena Zeiner am Konzertflügel die Wirkung der Lesetexte.

Zuhörer von waren gefesselt

In fünf verschiedenen Buchbänden setzte sich der Autor auf ganz unterschiedliche Weise mit der Frage auseinander „Wie kann die Menschheit auf einem begrenzten Lebensraum grenzenlos wachsen?“ Der rein rhetorischen Frage folgen Geschichten und Texte aus unterschiedlichen Perspektiven. Verschiedenartige Themen, kunstvoll aneinander geknüpft, fesselten die Zuhörer, ließen eigene Gedanken sprießen.

Der Örtlichkeit entsprechend, wurde der Beginn des diesjährigen Festivals mit einer großen Kuhglocke eingeläutet.

Die Zwettlerin Marlene Prinz hatte 2016 gemeinsam mit Gleichgesinnten den Verein zur Förderung von Literatur und Kultur ins Leben gerufen. Seit damals findet einmal pro Jahr, vorzugsweise im Herbst, ein Literaturfestival in der Region statt. Es soll vor allem ein junges Publikum ansprechen.

Mit Schrammelmusik hintermalt

Die Veranstaltungsreihe Waldlesungsviertel fand dann am Samstagnachmittag seine Fortsetzung. Keine Risiken und Mühen scheute der Verein Buchenleser mit seiner Lesung am Rudmannser Teich. Mehrere Bereiche mit aufgebauten Sitzgelegenheiten, eine Station mit Verköstigungen und sogar die Bereitstellung eines Dixi-Klos, dazu immer wieder Schrammelmusik des Wiener Trios entlang des Weges überraschten das junge Publikum.

Alenka Brecelj (Geige), Milena Schmidt (Geige) und Magdalena Ley (Kontragitarre) gaben der Veranstaltung mit alter Wiener- und Schrammelmusik, verstärkt durch prächtiges Spätsommerwetter, eine heitere Note.

Die stellenweise trüben Texte von Stephan Roiss aus seinem literarischen Mitbringsel „Triceratrops“ sollten nicht deprimieren, sondern, wie sich der Autor ausdrückte, „zum Lesen eingeladen“. Vereinsmitglied Georg Haider und Marlene Prinz diskutierten nach der Lesung von Valerie Fritsch über ihr neuestes literarisches Werk „Herzklappen von Johnson und Johnson“.

Den dritten und abschließenden Teil findet das Festival nach Schulbeginn mit einer Lesung in der Volksschule.