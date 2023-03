Ein Verletzter bei Crash auf der B38

Zu diesem Unfall kam es am 1. März um 7 Uhr. Laut Polizei fuhr ein 61-Jähriger aus der Gemeinde Langschlag seinen Traktor auf der LB38 von Mitterschlag in Richtung Karlstift. Hinter dem Traktor war ein Lkw unterwegs, der von einem 50-jährigen Linzer gelenkt wurde. Der Traktorlenker wollte dann nach links in die Gemeindestraße Siebenhöf abbiegen und soll seinen Angaben nach auch den Blinker zeitgerecht gesetzt haben. Das hätten laut Polizei auch Zeugen bestätigt. Zum Zeitpunkt des Abbiegemanövers setzte der Linzer zum Überholen an. Es kam zur Kollision, wobei die rechte Vorderseite des Lkw gegen das linke Vorderrad der Zugmaschine prallte. Durch den Unfall wurden auch ein Straßenleitpflock und ein Telefonmast abgebrochen. Dabei ist auch das Telefonkabel abgerissen. Der Traktorlenker blieb unverletzt. Der Lkw-Lenker klagte über Schmerzen im Brustbereich und wurde nach der Erstversorgung durch das Team des Arbeitersamariterbundes Groß Gerungs in das Landesklinikum nach Zwettl gebracht und dort ambulant behandelt. Die Alkotests der beiden Lenker waren negativ.

Die beiden schwer beschädigten Fahrzeuge wurden von den Feuerwehren Mitterschlag, Langschlag und Groß Gerungs, die mit 15 Mitgliedern und vier Fahrzeugen im Einsatz waren, von der Unfallstelle geborgen, die ausgetretenen Betriebsmittel wurden gebunden. Der Verkehr wurde vorerst wechselseitig angehalten und musste zwischen 8.15 Uhr und 9.30 Uhr komplett gesperrt werden. Der Verkehr auf der B38 wurde großräumig umgeleitet.

Foto: FF Mitterschlag

